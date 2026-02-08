PSV heeft deze winter serieus gekeken naar de komst van . Dat meldt clubwatcher Jeroen Kapteijns op X. De spits, in Nederland bekend van zijn dienstverband bij FC Twente, staat momenteel onder contract bij Spartak Moskou.

PSV hield nadrukkelijk rekening met een mogelijk vertrek van Ricardo Pepi. Vanuit Engeland meldde Fulham zich met concrete belangstelling en een bod dat volgens ingewijden 35 à 37 miljoen euro bedrag. Toch ging daar een streep door: binnen PSV wordt Pepi gezien als te belangrijk om midden in het seizoen te laten gaan.

Hoewel de Amerikaanse spits uiteindelijk bleef, was PSV niet volledig gerust op een goede afloop. In dat kader kwam Ugalde nadrukkelijk in beeld. De 23-jarige Costa Ricaan ligt nog vast tot medio 2028 en heeft volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value van achttien miljoen euro. Het was bovendien niet de eerste keer dat een Eredivisie-topclub naar hem keek. Afgelopen zomer probeerde ook Feyenoord hem los te weken uit Moskou. De Rotterdammers haakten uiteindelijk af en kozen voor Casper Tengstedt en Cyle Larin, waarbij Larin inmiddels alweer is vertrokken.

Politiek beladen

De interesse van PSV was pikant. Zaken doen met Russische clubs ligt sinds de oorlog in Oekraïne extreem gevoelig. Spartak Moskou staat bovendien bekend om de nauwe banden met het Russische leger: Lukoil, de eigenaar van Spartak Moskou, is brandstofleverancier van de Russische strijdkrachten en de defensie-industrie. Een eventuele transfer zou PSV ongetwijfeld in een lastige maatschappelijke en politieke discussie hebben getrokken.

Die gevoeligheid bleek afgelopen zomer al, toen Michel Vlap, destijds nog speler van FC Twente, in verband werd gebracht met Spartak Moskou. Alleen al de suggestie dat hij openstond voor een overstap leverde Vlap stevige kritiek op.