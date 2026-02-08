Worstelend Feyenoord pakt drie punten in Utrecht, maar loopt twee schorsingen op

Feyenoord heeft zondag op zeer moeizame wijze Utrecht verslagen in De Galgenwaard (0-1). De Rotterdammers kwamen via Oussama Targhalline in de eerste helft op een voorsprong en verdedigden deze vervolgens met man en macht. Het duel in Utrecht tussen twee ploegen in crisis liep niet over van kwaliteit, maar daar zal Robin van Persie even maling aan hebben.

Al direct na het eerste fluitsignaal bleek dat dit een wedstrijd ging worden tussen teams zonder al te veel vertrouwen. Het duel ging op en neer, waarbij vooral Feyenoord de overhand had. Veel kansen leverde het niet op, maar de ploeg van Robin van Persie sloeg wel al snel toe. In minuut tien stoomde Oussama Targhalline door het midden op, kreeg hij na een een-twee de bal terug van gelegenheidsspits Jakub Moder en rondde hij eenvoudig af in de linkeronderhoek. Zeer matig verdedigd van Utrecht-kant, maar ook prima afgerond door de Marokkaan.

Extra pijnlijk was dat Gjivai Zechiël net daarvoor een reuzenkans had gemist. Hij liep, na een diepe bal van Souffian El Karouani, vrij op de keeper af, maar zijn stift raakte het lichaam van Timon Wellenreuther. Na deze poging en de goal creëerde de ploeg van Ron Jans eigenlijk weinig in de eerste helft. Feyenoord stak wel nog een paar keer de kop op, maar enorme mogelijkheden leverde dat niet op. De Rotterdammers hadden de lichte overhand, maar moesten in de tweede helft wel op zoek naar een tweede goal.

In de tweede helft liet vooral FC Utrecht zich zien. Het kwam strijdlustiger uit de kleedkamer en wist ook vaker in de buurt te komen bij Wellenreuther. Zeker door de wissels van Yoann Cathline en Miguel Rodriguez werden de Domstedelingen steeds gevaarlijker. Zechiël kreeg in de 53e minuut opnieuw een grote kans na een fraai balletje van Cathline, maar vond andermaal Wellenreuther op zijn pad. De Duitser groeide zelfs uit tot de held van Feyenoord toen hij tien minuten later Rodriguez van het scoren hield. Na een foutieve pass van Mats Deijl kreeg de Spanjaard een enorme kans, maar de doelman van de uitploeg stond op zijn post.

Feyenoord zette daar in de tweede helft heel weinig tegenover. Het leek vooral de voorsprong over de streep te willen trekken. Daarbij werd het in de slotfase ook nog geholpen door de scheidsrechter: Martin van den Kerkhof zag een schwalbe van Rodriguez en gaf een tweede gele kaart. Dat leek toch een wat overdreven beslissing. Utrecht zette nog flink aan in de slotfase van de wedstrijd, maar kon met tien man geen gelijkmaker forceren en dus pakt Feyenoord een broodnodige overwinning.