Live voetbal 10

Politie slaat in op Feyenoord-supporters in Utrecht

Politie
Foto: © X @anoukfeyenoord_
3 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
8 februari 2026, 15:17   Bijgewerkt: 15:50

De politie heeft charges uitgevoerd jegens supporters van Feyenoord na de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat fans worden geslagen op weg naar de supportersbussen. Het is niet duidelijk wat daaraan voorafging.

Feyenoord won zondag met 0-1 bij FC Utrecht, door een vroeg doelpunt van Oussama Targhalline. De Rotterdammers nemen daardoor in ieder geval tijdelijk weer de tweede plaats over van NEC in de Eredivisie. Toen de meegereisde fans weer richting de bussen naar Rotterdam gingen, ging het mis en paste de politie geweld toe. Ook wordt ogenschijnlijk pepperspray ingezet.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  • Gisteren, 23:10
  • Gisteren, 23:10
  • 12
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

  • vr 6 februari, 07:56
  • 6 feb. 07:56
  • 9
Robin van Persie

Feyenoord met nooit eerder vertoonde opstelling tegen Real Betis

  • do 29 januari, 10:16
  • 29 jan. 10:16
  • 16
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ik zie toch meerdere mensen die in de rug worden geslagen als ze de bus instappen, dat is gewoon mishandeling. Even ongeacht of die gasten zich hebben misdragen, gepast ingrijpen mag, en er zijn er genoeg die wat tikken verdienen. Als dit bij bijvoorbeeld het ontruimen van de UVA gebeurt was na die Palestina protesten dan zouden er minimaal kamervragen komen. Edit: dit zijn de minst schokkende beelden. Er zijn beelden van ouderen en vrouwen die meerdere malen pepperspray in het gezicht krijgen, aangevallen worden met honden en klappen krijgen als ze met hun handen omhoog richting de bus lopen. Voor de wedstrijd waren er ook al beelden van misdragingen bij het uitstappen, welke gebaseerd waren op anonieme vage tips. Als je je misdraagt mag je gestraft worden maar dit is wel extreem! Ook als voetbalsupporter verdien je bescherming en ben je niet vogelvrij

Martine
223 Reacties
367 Dagen lid
621 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zelfs als echte Utrecht supporter vind ik dit te gek voor woorden. Die agentenvrouw vind het blijkbaar leuk om met pepperspray te spuiten, belachelijk

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine heb jij meegekregen wat de reden was voor het optreden?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ik zie toch meerdere mensen die in de rug worden geslagen als ze de bus instappen, dat is gewoon mishandeling. Even ongeacht of die gasten zich hebben misdragen, gepast ingrijpen mag, en er zijn er genoeg die wat tikken verdienen. Als dit bij bijvoorbeeld het ontruimen van de UVA gebeurt was na die Palestina protesten dan zouden er minimaal kamervragen komen. Edit: dit zijn de minst schokkende beelden. Er zijn beelden van ouderen en vrouwen die meerdere malen pepperspray in het gezicht krijgen, aangevallen worden met honden en klappen krijgen als ze met hun handen omhoog richting de bus lopen. Voor de wedstrijd waren er ook al beelden van misdragingen bij het uitstappen, welke gebaseerd waren op anonieme vage tips. Als je je misdraagt mag je gestraft worden maar dit is wel extreem! Ook als voetbalsupporter verdien je bescherming en ben je niet vogelvrij

Martine
223 Reacties
367 Dagen lid
621 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zelfs als echte Utrecht supporter vind ik dit te gek voor woorden. Die agentenvrouw vind het blijkbaar leuk om met pepperspray te spuiten, belachelijk

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine heb jij meegekregen wat de reden was voor het optreden?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel