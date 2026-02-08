Politie slaat in op Feyenoord-supporters in Utrecht

De politie heeft charges uitgevoerd jegens supporters van Feyenoord na de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat fans worden geslagen op weg naar de supportersbussen. Het is niet duidelijk wat daaraan voorafging.

Feyenoord won zondag met 0-1 bij FC Utrecht, door een vroeg doelpunt van Oussama Targhalline. De Rotterdammers nemen daardoor in ieder geval tijdelijk weer de tweede plaats over van NEC in de Eredivisie. Toen de meegereisde fans weer richting de bussen naar Rotterdam gingen, ging het mis en paste de politie geweld toe. Ook wordt ogenschijnlijk pepperspray ingezet.