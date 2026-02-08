Politie slaat in op Feyenoord-supporters in Utrecht

De politie heeft charges uitgevoerd jegens supporters van Feyenoord na de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat fans worden geslagen op weg naar de supportersbussen. Het is niet duidelijk wat daaraan voorafging.
Feyenoord won zondag met 0-1 bij FC Utrecht, door een vroeg doelpunt van Oussama Targhalline. De Rotterdammers nemen daardoor in ieder geval tijdelijk weer de tweede plaats over van NEC in de Eredivisie. Toen de meegereisde fans weer richting de bussen naar Rotterdam gingen, ging het mis en paste de politie geweld toe. Ook wordt ogenschijnlijk pepperspray ingezet.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zie toch meerdere mensen die in de rug worden geslagen als ze de bus instappen, dat is gewoon mishandeling. Even ongeacht of die gasten zich hebben misdragen, gepast ingrijpen mag, en er zijn er genoeg die wat tikken verdienen. Als dit bij bijvoorbeeld het ontruimen van de UVA gebeurt was na die Palestina protesten dan zouden er minimaal kamervragen komen. Edit: dit zijn de minst schokkende beelden. Er zijn beelden van ouderen en vrouwen die meerdere malen pepperspray in het gezicht krijgen, aangevallen worden met honden en klappen krijgen als ze met hun handen omhoog richting de bus lopen. Voor de wedstrijd waren er ook al beelden van misdragingen bij het uitstappen, welke gebaseerd waren op anonieme vage tips. Als je je misdraagt mag je gestraft worden maar dit is wel extreem! Ook als voetbalsupporter verdien je bescherming en ben je niet vogelvrij
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zie toch meerdere mensen die in de rug worden geslagen als ze de bus instappen, dat is gewoon mishandeling. Even ongeacht of die gasten zich hebben misdragen, gepast ingrijpen mag, en er zijn er genoeg die wat tikken verdienen. Als dit bij bijvoorbeeld het ontruimen van de UVA gebeurt was na die Palestina protesten dan zouden er minimaal kamervragen komen. Edit: dit zijn de minst schokkende beelden. Er zijn beelden van ouderen en vrouwen die meerdere malen pepperspray in het gezicht krijgen, aangevallen worden met honden en klappen krijgen als ze met hun handen omhoog richting de bus lopen. Voor de wedstrijd waren er ook al beelden van misdragingen bij het uitstappen, welke gebaseerd waren op anonieme vage tips. Als je je misdraagt mag je gestraft worden maar dit is wel extreem! Ook als voetbalsupporter verdien je bescherming en ben je niet vogelvrij