Dit is waarom Danny Makkelie doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde

Danny Makkelie AZ Ajax
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
8 februari 2026, 16:18

Verbazing om het afgekeurde doelpunt van AZ in de 73ste minuut van de wedstrijd tegen Ajax. Scheidsrechter Danny Makkelie zette een streep door de 2-0 van Troy Parrott na raadpleging van de VAR. Dit is waarom Makkelie het doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde.

In de 73ste minuut van de wedstrijd leek AZ de 2-0 op het scorebord te zetten. Alexandre Penetra verlengde een vrije trap van Peer Koopmeiners met het hoofd, waarna Parrott van dichtbij raak kopte.

AZ leek zijn voorsprong daarmee te verdubbelen, maar Makkelie werd naar het VAR-scherm geroepen en keurde het doelpunt vervolgens af. ESPN-commentator Michiel Teeling begreep daar niets van en kon slechts gissen naar de reden.

In de herhaling was echter te zien dat Ibrahim Sadiq Ajax-verdediger Anton Gaaei opzichtig hinderde en Sadiq stond wel in buitenspelpositie toen Koopmeiners de bal voorgaf. Vermoedelijk werd het doelpunt van Parrott dus geannuleerd vanwege hinderlijk buitenspel van Sadiq.

AZ Ajax buitenspel
© ESPN
AZ Ajax
© ESPN
Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  12
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  13
Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Gewoon een lachertje

Gewoon een lachertje

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 24 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
16
11
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34
7
AZ
22
1
33
8
Groningen
21
2
31
9
Fortuna
22
-5
26

