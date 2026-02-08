Dit is waarom Danny Makkelie doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde

Verbazing om het afgekeurde doelpunt van AZ in de 73ste minuut van de wedstrijd tegen Ajax. Scheidsrechter Danny Makkelie zette een streep door de 2-0 van Troy Parrott na raadpleging van de VAR. Dit is waarom Makkelie het doelpunt van AZ tegen Ajax afkeurde.
In de 73ste minuut van de wedstrijd leek AZ de 2-0 op het scorebord te zetten. Alexandre Penetra verlengde een vrije trap van Peer Koopmeiners met het hoofd, waarna Parrott van dichtbij raak kopte.
AZ leek zijn voorsprong daarmee te verdubbelen, maar Makkelie werd naar het VAR-scherm geroepen en keurde het doelpunt vervolgens af. ESPN-commentator Michiel Teeling begreep daar niets van en kon slechts gissen naar de reden.
In de herhaling was echter te zien dat Ibrahim Sadiq Ajax-verdediger Anton Gaaei opzichtig hinderde en Sadiq stond wel in buitenspelpositie toen Koopmeiners de bal voorgaf. Vermoedelijk werd het doelpunt van Parrott dus geannuleerd vanwege hinderlijk buitenspel van Sadiq.
