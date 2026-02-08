Live voetbal 10

Kwakman verbouwereerd door 'onbegrijpelijke' invalbeurt Weghorst

Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
8 februari 2026, 16:52   Bijgewerkt: 17:00

Kees Kwakman snapt er helemaal niks van dat Wout Weghorst slechts twee-en-halve minuut mee mocht doen in het duel tussen AZ en Ajax. De uitploeg keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar trainer Fred Grim besloot zijn supersub pas heel laat te brengen.

Ajax zocht voor een groot deel van de tweede helft in Alkmaar naar de gelijkmaker, nadat Wouter Goes in de 52e minuut voor de 1-1 had aangetekend. Toch liet Grim Weghorst pas enkele minuten voor tijd invallen. Kees Kwakman snapt er niks van, laat hij na afloop weten. "Weghorst komt er nog voor twee-en-halve minuut in. Ik vind dat onbegrijpelijk. Als je de hele tweede helft niet bij het doel van de tegenstander komt... Ajax speelde een tweede helft zoals we dat de afgelopen weken hebben gezien."

Kwakman zag de Amsterdammers zeer matig voor de dag komen in de tweede helft. Voor rust was Ajax de betere, maar na de helft was het AZ dat de klok sloeg. De uitploeg kon geen vuist maken en leek met een nederlaag naar huis te worden gestuurd. "Als je dan denkt: we zetten Weghorst er in de 88e minuut nog in... Uiteindelijk pakt het nog goed uit, maar je kunt ook wat eerder opportunistischer gaan spelen." De analist doelt op de late gelijkmaker van Fitz-Jim, maar die goal hing niet in de lucht.

Bij AZ werd er tijdens de wedstrijd wel gekozen voor een systeem met twee spitsen. Jizz Hornkamp verving Matej Sin namelijk direct na rust en kwam zo samen te spelen met Troy Parrott. "Als je ziet wat dat AZ brengt, dan had Ajax dat ook kunnen doen met Weghorst en Dolberg. Er lukte namelijk helemaal niks meer bij Ajax. Het was flegmatiek, ik zag hakjes en dingetjes van Godts." Toch had Weghorst aan het einde van de wedstrijd nog een aandeel in de 1-1 van de hoofdstedelingen en dus denkt Kwakman dat Grim zal voelen dat hij gelijk heeft gehad. Maar misschien behoorde een overwinning ook nog tot de mogelijkheden, als Weghorst eerder was ingevallen.

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jullie schrijven “ nadat Wouter Goes in de 52e minuut voor de 1-1 had aangetekend”.

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Ajax denken ze Cruijff zit op tribune, dan moet ik net doen alsof ik Xavi of Iniesta ben. Het wordt tijd dat Jordy tiijdens een wedstrijd even naar beneden komt en naast grim gaat zitten. Bounida was slecht. Als je vooruit voetbalt en je niet blijft verstoppen achter de afwezigheid van een 6 (die je vandaag niet nodig had) dan creeer je meer. Feyenoord toonde power, al was het niet goed en werd het tegen het einde moeizaam. Ze toonden power en dat zag ik totaal niet bij Ajax.

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jullie schrijven “ nadat Wouter Goes in de 52e minuut voor de 1-1 had aangetekend”.

Vrij Dag
670 Reacties
630 Dagen lid
979 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Ajax denken ze Cruijff zit op tribune, dan moet ik net doen alsof ik Xavi of Iniesta ben. Het wordt tijd dat Jordy tiijdens een wedstrijd even naar beneden komt en naast grim gaat zitten. Bounida was slecht. Als je vooruit voetbalt en je niet blijft verstoppen achter de afwezigheid van een 6 (die je vandaag niet nodig had) dan creeer je meer. Feyenoord toonde power, al was het niet goed en werd het tegen het einde moeizaam. Ze toonden power en dat zag ik totaal niet bij Ajax.

