Live voetbal 8

Roda JC - ADO al na 13 (!) seconden stilgelegd: 'Te treurig voor woorden'

Roda - ADO wordt stilgelegd
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 februari 2026, 20:14   Bijgewerkt: 20:29

De wedstrijd tussen Roda JC en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond al na dertien seconden spelen stilgelegd. Scheidsrechter Ingmar Oostrom had weinig keus: supporters van de thuisploeg stoken massaal vuurwerk af achter een van beide doelen.

ADO hoopt in Kerkrade eindelijk af te rekenen met een bijzonder matige serie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie vergaarde uit de laatste vijf duels slechts één enkel puntje en ziet naaste belager SC Cambuur steeds dichterbij komen. Het uitduel bij Roda beleefde echter een valse start.

Artikel gaat verder onder video

Het eerste fluitje van Oostrom had nog maar nauwelijks geklonken, toen de arbiter het spel al stil moest leggen. De reden: achter het doel werd over de volledige breedte van de tribune vuurwerk afgestoken door het thuispubliek. Gelijk daarna klonk vanuit het betreffende vak ook nog eens een harde knal door het stadion.

Westerman spreekt schande van Roda-supporters

ESPN-commentator Koert Westerman had er geen goed woord voor over. "Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja... het is weer zover hoor. Ingmar Oostrom, de scheidsrechter van dienst, de sympathieke man uit Oudewater, laat er geen gras over groeien en stuurt iedereen naar binnen", klonk het. "Dat is echt een treurig iets aan het worden. Als je er zin in hebt, kun je een wedstrijd dus stil laten leggenwanneer je dat wil. Dat is te treurig voor woorden. Net zoals het heel treurig is dat al dit vuurwerk binnen heeft kunnen komen in dit prachtige stadion", aldus Westerman.

Oostrom: 'Roda heeft orde op zaken gesteld'

Oostrom verschijnt zo'n twintig minuten na de stillegging zelf voor de camera's van ESPN en zegt dat er overleg heeft plaatsgevonden. "Wat daaruit is gekomen? Dat we weer kunnen gaan voetballen. Roda heeft orde op zaken gesteld, ik hoop dat het hierbij blijft en dat we weer voetbal kunnen gaan kijken met z'n allen. Als het nog een keer gebeurt? Dan komen we weer binnen en gaan we weer in overleg. Maar ik hoop dat dit het is", aldus de arbiter.

Vuurwerk Roda ADO
© ESPN

➡️ Meer Keuken Kampioen Divisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
ADO Den Haag-spelers Evan Rottier en Cameron Peupion

ADO Den Haag stort helemaal in: koploper hoort 'schaam je kapot'

  • vr 30 januari, 22:51
  • 30 jan. 22:51
  • 1
Keuken Kampioen Divisie-schild

Twee duels afgelast in Keuken Kampioen Divisie door winterweer

  • Gisteren, 17:08
  • Gisteren, 17:08
Oranje bal in de sneeuw, tijdens FC Groningen - PEC Zwolle in 2025

FC Emmen - SC Cambuur voor tweede keer afgelast: veld afgekeurd

  • ma 26 januari, 17:03
  • 26 jan. 17:03
10 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.173 Reacties
970 Dagen lid
16.249 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een. Terug kerende probleem en het zal nog jaren Door gaan als de knvb niet ingrijpen gaat met hele zware straffen ik heb al eerder gemeld gewoon harde kern weren van. Deelname stadion

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.173 Reacties
970 Dagen lid
16.249 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een. Terug kerende probleem en het zal nog jaren Door gaan als de knvb niet ingrijpen gaat met hele zware straffen ik heb al eerder gemeld gewoon harde kern weren van. Deelname stadion

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roda - ADO

Roda JC Kerkrade
20:00
ADO Den Haag
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
24
30
53
2
Cambuur
23
24
50
3
Jong PSV
24
5
40
4
Almere
25
12
39
5
Roda
25
6
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel