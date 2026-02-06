De wedstrijd tussen Roda JC en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond al na dertien seconden spelen stilgelegd. Scheidsrechter Ingmar Oostrom had weinig keus: supporters van de thuisploeg stoken massaal vuurwerk af achter een van beide doelen.

ADO hoopt in Kerkrade eindelijk af te rekenen met een bijzonder matige serie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie vergaarde uit de laatste vijf duels slechts één enkel puntje en ziet naaste belager SC Cambuur steeds dichterbij komen. Het uitduel bij Roda beleefde echter een valse start.

Artikel gaat verder onder video

Het eerste fluitje van Oostrom had nog maar nauwelijks geklonken, toen de arbiter het spel al stil moest leggen. De reden: achter het doel werd over de volledige breedte van de tribune vuurwerk afgestoken door het thuispubliek. Gelijk daarna klonk vanuit het betreffende vak ook nog eens een harde knal door het stadion.

Westerman spreekt schande van Roda-supporters

ESPN-commentator Koert Westerman had er geen goed woord voor over. "Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja... het is weer zover hoor. Ingmar Oostrom, de scheidsrechter van dienst, de sympathieke man uit Oudewater, laat er geen gras over groeien en stuurt iedereen naar binnen", klonk het. "Dat is echt een treurig iets aan het worden. Als je er zin in hebt, kun je een wedstrijd dus stil laten leggenwanneer je dat wil. Dat is te treurig voor woorden. Net zoals het heel treurig is dat al dit vuurwerk binnen heeft kunnen komen in dit prachtige stadion", aldus Westerman.

Oostrom: 'Roda heeft orde op zaken gesteld'

Oostrom verschijnt zo'n twintig minuten na de stillegging zelf voor de camera's van ESPN en zegt dat er overleg heeft plaatsgevonden. "Wat daaruit is gekomen? Dat we weer kunnen gaan voetballen. Roda heeft orde op zaken gesteld, ik hoop dat het hierbij blijft en dat we weer voetbal kunnen gaan kijken met z'n allen. Als het nog een keer gebeurt? Dan komen we weer binnen en gaan we weer in overleg. Maar ik hoop dat dit het is", aldus de arbiter.

Roda JC at home to ADO Den Haag tonight! 🇳🇱💥 pic.twitter.com/lBXU35AZiQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 6, 2026