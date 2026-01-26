Het (inhaal)duel tussen FC Emmen en SC Cambuur van dinsdagavond gaat niet door. Het speelveld van De Oude Meerdijk is niet door de keuring gekomen, zo maakt de KNVB bekend. Afgelopen weekend kwamen beide clubs óók al niet in actie.

“Door de kou is een deel van het veld onbespeelbaar en niet door de keuring gekomen”, zo schrijft de Nederlandse voetbalbond op de website. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor FC Emmen – SC Cambuur bekendgemaakt.

Het is zeker niet de eerste afgelasting van afgelopen periode. Emmen (thuis tegen Jong Ajax) en Cambuur (thuis tegen FC Eindhoven) kwamen afgelopen weekend al niet in actie wegens onbespeelbare velden.

Het is de tweede keer dat FC Emmen – SC Cambuur wordt afgelast. Het duel stond aanvankelijk gepland op vrijdag 9 januari, maar dat ging niet door wegens de sneeuwval in Nederland.