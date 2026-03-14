Live voetbal 1

Kraay lyrisch over Ouazane: ‘Binnen half jaar basisspeler bij Ajax 1’

14 maart 2026, 10:39
Hans Kraay junior
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Content creator
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van Abdellah Ouazane van Jong Ajax, zo laat hij weten bij ESPN. De zeventienjarige middenvelder was vrijdagavond de grote man met een goal en twee assists tegen FC Den Bosch (3-2 zege). Kraay verwacht hem binnen de kortste keren in het eerste elftal van Ajax.

Ouazane was vrijdag met een goal en twee assists ontzettend belangrijk voor Jong Ajax. Waar Kraay de aanvallende middenvelder in de rust nog vergeleek met Romário, was hij na de wedstrijd opnieuw enorm lovend over het toptalent. “Hij staat binnen een half jaar vast in de basis bij Ajax”, weet Kraay zeker. “Hij is net zeventien. Ik weet dat dat heel, heel jong is, maar hij is binnen een half jaar de beste nummer 10 die ze in hun midden hebben.” De analist haalt aan dat Óscar García, nu interim-trainer bij de hoofdmacht, Ouazane direct opstelde bij Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft dingen die Oscar Gloukh en Davy Klaassen niet hebben”, maakt de oud-voetballer de vergelijking met twee andere aanvallende middenvelders in het eerste elftal. Kraay benadrukt ‘alles natuurlijk’ te vinden bij Ouazane. “Ook hoe hij voor de camera staat. Hij is volledig zichzelf: onbevangen.” De analist benadrukt dat hij de druk op het talent niet wil verhogen: "Maar ik kan zó van deze jongen genieten.”

Ouazane glundert na compliment Kraay

Ouazane heeft zelf ook meegekregen dat Kraay hem in de rust heeft vergeleken met Romário. “Ik heb alleen maar respect voor Hans. Dat zijn mooie woorden”, aldus de Marokkaanse jeugdinternational met een grijns op zijn gezicht. “Ik wil meer laten zien en meer mensen laten genieten. Wat mijn doelen zijn voor de korte termijn? Ik wil me bewijzen bij Jong Ajax. Als ik zo blijf spelen, denk ik dat de kans vanzelf komt.”

De jongeling heeft nog niet bij García aangeklopt om hem mee te nemen naar het eerste elftal, zo laat hij weten. “Hij weet zelf ook dat ik me moet bewijzen. Dan komt de kans vanzelf”, is hij vastberaden. “Ik kan denk ik best tevreden zijn met de maand die ik met Óscar heb gedraaid: twee goals en een assist. Hij weet wat mijn kwaliteiten zijn. Als hij mij nodig heeft, weet hij me te vinden. Ik ben er klaar voor.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Jordi Cruijff

Ajax-watcher voorspelt: 'Grote schoonmaak en nóg een trainerswissel'

  • wo 11 maart, 11:44
  • 11 mrt. 11:44
  • 8
Demy de Zeeuw

De Zeeuw wil aan de slag bij Ajax: ‘Heb de ervaring en het netwerk’

  • di 10 maart, 21:58
  • 10 mrt. 21:58
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jong Ajax - Den Bosch

Jong Ajax
3 - 2
FC Den Bosch
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
AFC Ajax Under 19
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
18
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws