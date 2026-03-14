Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van van Jong Ajax, zo laat hij weten bij ESPN. De zeventienjarige middenvelder was vrijdagavond de grote man met een goal en twee assists tegen FC Den Bosch (3-2 zege). Kraay verwacht hem binnen de kortste keren in het eerste elftal van Ajax.

Ouazane was vrijdag met een goal en twee assists ontzettend belangrijk voor Jong Ajax. Waar Kraay de aanvallende middenvelder in de rust nog vergeleek met Romário, was hij na de wedstrijd opnieuw enorm lovend over het toptalent. “Hij staat binnen een half jaar vast in de basis bij Ajax”, weet Kraay zeker. “Hij is net zeventien. Ik weet dat dat heel, heel jong is, maar hij is binnen een half jaar de beste nummer 10 die ze in hun midden hebben.” De analist haalt aan dat Óscar García, nu interim-trainer bij de hoofdmacht, Ouazane direct opstelde bij Jong Ajax.

“Hij heeft dingen die Oscar Gloukh en Davy Klaassen niet hebben”, maakt de oud-voetballer de vergelijking met twee andere aanvallende middenvelders in het eerste elftal. Kraay benadrukt ‘alles natuurlijk’ te vinden bij Ouazane. “Ook hoe hij voor de camera staat. Hij is volledig zichzelf: onbevangen.” De analist benadrukt dat hij de druk op het talent niet wil verhogen: "Maar ik kan zó van deze jongen genieten.”

Ouazane glundert na compliment Kraay

Ouazane heeft zelf ook meegekregen dat Kraay hem in de rust heeft vergeleken met Romário. “Ik heb alleen maar respect voor Hans. Dat zijn mooie woorden”, aldus de Marokkaanse jeugdinternational met een grijns op zijn gezicht. “Ik wil meer laten zien en meer mensen laten genieten. Wat mijn doelen zijn voor de korte termijn? Ik wil me bewijzen bij Jong Ajax. Als ik zo blijf spelen, denk ik dat de kans vanzelf komt.”

De jongeling heeft nog niet bij García aangeklopt om hem mee te nemen naar het eerste elftal, zo laat hij weten. “Hij weet zelf ook dat ik me moet bewijzen. Dan komt de kans vanzelf”, is hij vastberaden. “Ik kan denk ik best tevreden zijn met de maand die ik met Óscar heb gedraaid: twee goals en een assist. Hij weet wat mijn kwaliteiten zijn. Als hij mij nodig heeft, weet hij me te vinden. Ik ben er klaar voor.”