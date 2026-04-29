Vandaag Inside-gezicht René van der Gijp volgt de ontwikkelingen rondom Pierre van Hooijdonk op de voet. De adviseur technische zaken ligt onder vuur na een artikel van Voetbal International over zijn vermeende rol bij het transfervrije vertrek van zijn zoon Sydney.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat Van der Gijp in op de situatie. "Ik heb het helemaal gevolgd. Het is inderdaad zo dat Pierre in de eerste, tweede en derde plaats aan zichzelf denkt. Dat is op zich ook niet erg.”

Van der Gijp merkt dat het ‘nooit rustig’ is bij NAC. “Maar het is echt een leuke club. Alleen, daar zijn er wel meer van.” Met de huidige zeventiende plaats in de Eredivisie dreigt rechtstreekse degradatie voor NAC.

“De keren dat ik bij NAC ben geweest, was ik uitgenodigd in een box, maar dan staat iedereen met zijn rug naar de wedstrijd. Die mensen staan alleen maar te drinken en op het eind weet niemand welke wedstrijd er gespeeld is”, lacht Van der Gijp.

Het is niet de eerste keer dat Van der Gijp zich negatief uitlaat over Van Hooijdonk. Vorige maand noemde hij Van Hooijdonk nog een 'enge gozer' die 'altijd met een verborgen agenda' aan tafel zit bij Studio Voetbal. "Het is een heel trieste, treurige jongen, die niet kan vergeten en rancuneus is. Het is gewoon een verdrietige jongen. Gewoon een verdrietige jongen", haalde hij uit.

Wat is er aan de hand rond Pierre van Hooijdonk?

Voetbal International claimde dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

De situatie escaleerde na conflicten tussen de speler en trainer Carl Hoefkens, waarna de entourage van Van Hooijdonk de transfer grotendeels zelf geregeld zou hebben en de club buitenspel zette. Dit leidde tot grote onvrede bij aandeelhouders, die zich misleid voelen en spreken van een ‘giftige’ bestuurscultuur binnen de club. Van Hooijdonk ligt overhoop met journalist Joost Blaauwhof; ze hebben allebei inmiddels een reactie gegeven.