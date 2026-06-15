Bizarre beelden: Egyptenaar loopt vlak voor vrije trap De Bruyne ineens weg

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen België en Egypte op het WK. Bij een vrije trap van Kevin De Bruyne konden de Egyptenaren het niet eens worden over de inzet van een ‘muurligger’.

Zes minuten na de pauze beging Marwan Attia een overtreding op Jérémy Doku, op een meter van het strafschopgebied. Terwijl Kevin De Bruyne zich voorbereidde om de vrije trap te nemen, waren de spelers van Egypte in gesprek met elkaar.

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Emam Ashour, de maker van de 0-1, ging achter de muur liggen om te voorkomen dat De Bruyne de bal onder de muur door kon schieten. Maar hij stond al snel weer op en liep weg, tot irritatie van zijn ploeggenoten Omar Marmoush en Mohamed Hany, die hem sommeerden om terug te komen.

Ashour besloot daarna om weer achter de muur te gaan liggen. Maar nog voordat De Bruyne had geschoten, stond Ashour wéér op en liep hij weg van de muur. Zo had Egypte uiteindelijk geen muurligger. De Bruyne ‘profiteerde’ daar niet van, want hij koos voor een hoog schot. Daarmee trof hij de paal.