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Bizarre beelden: Egyptenaar loopt vlak voor vrije trap De Bruyne ineens weg

15 juni 2026, 22:34
Egypte kan het niet eens worden over een muurligger
Foto: © NOS
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen België en Egypte op het WK. Bij een vrije trap van Kevin De Bruyne konden de Egyptenaren het niet eens worden over de inzet van een ‘muurligger’.

Zes minuten na de pauze beging Marwan Attia een overtreding op Jérémy Doku, op een meter van het strafschopgebied. Terwijl Kevin De Bruyne zich voorbereidde om de vrije trap te nemen, waren de spelers van Egypte in gesprek met elkaar.

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Emam Ashour, de maker van de 0-1, ging achter de muur liggen om te voorkomen dat De Bruyne de bal onder de muur door kon schieten. Maar hij stond al snel weer op en liep weg, tot irritatie van zijn ploeggenoten Omar Marmoush en Mohamed Hany, die hem sommeerden om terug te komen.

Ashour besloot daarna om weer achter de muur te gaan liggen. Maar nog voordat De Bruyne had geschoten, stond Ashour wéér op en liep hij weg van de muur. Zo had Egypte uiteindelijk geen muurligger. De Bruyne ‘profiteerde’ daar niet van, want hij koos voor een hoog schot. Daarmee trof hij de paal.

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België - Egypte

1 - 1
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Emam Ashour Metwally Abdelghany

Emam Ashour Metwally Abdelghany
Al Ahly SC
Team: Ahly
Leeftijd: 28 jaar (20 feb. 1998)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ahly
13
2
2024/2025
Ahly
23
13
2023/2024
Ahly
26
8
2023/2024
Midtjylland
-
-

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nieuw-Zeeland
0
0
0

Complete Stand

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