Thibaut Courtois heeft belangrijke boodschap voor Mark van Bommel

Thibaut Courtois heeft zich in gesprek met Het Nieuwsblad uitgelaten over de aanstelling van Mark van Bommel bij de Belgische nationale ploeg. De doelman heeft er geen problemen mee dat de nieuwe bondscoach een Nederlander in, maar vindt wel dat hij mee moet zingen met het volkslied.
Van Bommel werd afgelopen week gepresenteerd als opvolger van Rudi Garcia bij de Belgische nationale ploeg. De Nederlander tekende een contract voor twee jaar, waardoor hij tot en met het EK van 2028 aan het roer staat bij De Rode Duivels. In gesprek met Het Nieuwsblad wordt Courtois gevraagd naar de nieuwe bondscoach.
“Die naam speculeerde al langer”, maakt de sluitpost van Real Madrid duidelijk dat de komst van Van Bommel hem niet verrast. “Hij heeft bij Antwerp bewezen dat hij een toptrainer is. Ik heb al veel goeds over hem gehoord via Toby (Alderweireld, red.). Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen.”
In België bestaat er discussie rondom het feit dat Van Bommel een Nederlander is, maar dat slaat volgens Courtois nergens op. “Het maakt niet uit dat hij een Nederlander is”, aldus de doelman. “We spelen allemaal in het buitenland en iedereen heeft internationale trainers, dus voor mij is dat geen issue. We willen gewoon winnen. Al moet hij wel de Brabançonne (het volkslied van België, red.) meezingen”, geeft hij Van Bommel een boodschap mee.
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Voor een bondscoach vind ik het geen probleem dat die niet mee kan zingen met het nationale volkslied. Een Bondscoach kan uit het ander land komen, afhankelijk van de resultaten blijft hij een beperkte periode en kan je mijns inziens niet verplichten om het volkslied te leren en mee te laten zingen. Maar voor spelers die voor het land uitkomen en die de nationaliteit ervan hebben, ligt dat anders.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Voor een bondscoach vind ik het geen probleem dat die niet mee kan zingen met het nationale volkslied. Een Bondscoach kan uit het ander land komen, afhankelijk van de resultaten blijft hij een beperkte periode en kan je mijns inziens niet verplichten om het volkslied te leren en mee te laten zingen. Maar voor spelers die voor het land uitkomen en die de nationaliteit ervan hebben, ligt dat anders.