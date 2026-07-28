Thibaut Courtois heeft belangrijke boodschap voor Mark van Bommel

heeft zich in gesprek met Het Nieuwsblad uitgelaten over de aanstelling van Mark van Bommel bij de Belgische nationale ploeg. De doelman heeft er geen problemen mee dat de nieuwe bondscoach een Nederlander in, maar vindt wel dat hij mee moet zingen met het volkslied.

Van Bommel werd afgelopen week gepresenteerd als opvolger van Rudi Garcia bij de Belgische nationale ploeg. De Nederlander tekende een contract voor twee jaar, waardoor hij tot en met het EK van 2028 aan het roer staat bij De Rode Duivels. In gesprek met Het Nieuwsblad wordt Courtois gevraagd naar de nieuwe bondscoach.

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“Die naam speculeerde al langer”, maakt de sluitpost van Real Madrid duidelijk dat de komst van Van Bommel hem niet verrast. “Hij heeft bij Antwerp bewezen dat hij een toptrainer is. Ik heb al veel goeds over hem gehoord via Toby (Alderweireld, red.). Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen.”

In België bestaat er discussie rondom het feit dat Van Bommel een Nederlander is, maar dat slaat volgens Courtois nergens op. “Het maakt niet uit dat hij een Nederlander is”, aldus de doelman. “We spelen allemaal in het buitenland en iedereen heeft internationale trainers, dus voor mij is dat geen issue. We willen gewoon winnen. Al moet hij wel de Brabançonne (het volkslied van België, red.) meezingen”, geeft hij Van Bommel een boodschap mee.