Aad de Mos waarschuwt: er kleeft een risico aan Tolu Arokodare bij Ajax

Aad de Mos heeft een hoge pet op van , de spits die in de belangstelling staat van Ajax. Als kenner van het Belgisch voetbal zag hij Arokodare tweeënhalf jaar in actie bij KRC Genk, voordat de aanvaller overstapte naar Wolverhampton Wanderers. Die club lijkt bereid Arokodare nu te verhuren aan Ajax.

Arokodare succesvol in België

Arokodare verruilde in januari 2023 het Franse Amiens voor KRC Genk, waar hij direct indruk maakte door te scoren bij zijn debuut tegen AA Gent. De Nigeriaan groeide uit tot een vaste waarde in de aanval. In zijn eerste volledige seizoen was hij goed voor 15 doelpunten in alle competities, waarna hij in 2024/25 goed was voor 23 treffers, waarvan 21 in de Belgische competitie.

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Daarmee werd hij topscorer van België, won hij de Ebbenhouten Schoen voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in België en hielp hij de club twee seizoenen mee in de titelstrijd, die uiteindelijk beide keren op een teleurstelling uitliep. In totaal kwam Arokodare tot 113 wedstrijden, 41 doelpunten en 3 assists voor Genk. De Mos noemt de 1 meter 97 lange spits ‘een flatgebouw’.

“Hij is een ongelooflijk powerhouse in het strafschopgebied”, stelt de analist, die begrijpt dat Ajax na Marcos Leonardo nog een spits wil halen. “Je moet doelpunten opstellen, twee spitsen hebben die er een hoop indouwen voor je. En een keeper en twee centrale verdedigers hebben die in slechte wedstrijden ook de nul kunnen houden. Dan word je kampioen. Je doelsaldo bepaalt of je meedoet om de titel.”

In het interview met De Telegraaf vertelt De Mos dat Ajax ook veel aan Arokodare kan hebben in wedstrijden waarin het niet domineert. “Als zijn elftal onder druk staat, is hij er een meester in om een lange bal met zijn borst op de vierkante centimeter klaar te leggen. Alsof hij een partijtje voetbaltennis aan het spelen is.”

'Kan niet goed tegen kritiek'

Toch kleven er risico’s aan de spits, die zich vorige week onmogelijk maakte bij Wolverhampton door te weigeren het trainingsveld te verlaten. “Hij is een jongen die vertrouwen nodig heeft, een beetje een excentriek figuur. En hij kan niet zo goed tegen kritiek van de fans en de pers. Ajax moet hem er in elk geval op voorbereiden dat de Nederlandse media veel scherper zijn in hun meningen dan de Belgische.”

Voormalig Ajax-scout Hans van der Zee vergelijkt Arokodare met Wout Weghorst, die Ajax deze zomer inruilde voor FC Twente. “Hij is in mijn ogen geen topspits. Een type-Weghorst. Minder agressief, maar wel een stuk sneller.”