De Engelse voetbalcompetities gaan in het nieuwe seizoen optreden tegen keepers die een blessurebehandeling gebruiken om het spel stil te leggen. Bij een onderbreking vanwege een geblesseerde keeper moet de trainer voortaan een veldspeler aanwijzen die minimaal één minuut buiten de lijnen blijft.

De nieuwe proef is goedgekeurd door spelregelorganisatie IFAB en wordt ingevoerd in het professionele mannen- en vrouwenvoetbal in Engeland. De maatregel geldt onder meer in de Premier League, de English Football League, de Women’s Super League en de National League.

Ploeg tijdelijk met tien spelers

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De Engelse voetbalorganisaties willen voorkomen dat een vermeende blessure van een keeper wordt gebruikt om het momentum van de tegenstander te breken, tijd te rekken of tactische aanwijzingen vanaf de zijlijn over te brengen. Zodra de wedstrijd wordt stilgelegd voor een behandeling, moet de trainer direct een veldspeler nomineren die het speelveld verlaat.

Die speler mag pas minimaal één minuut na de hervatting terugkeren. De ploeg speelt daardoor tijdelijk met tien spelers, terwijl de behandelde doelman wel op het veld kan blijven staan.

“Het doel is om ervoor te zorgen dat echte blessures de juiste medische aandacht blijven krijgen, terwijl ieder mogelijk sportief voordeel van zulke onderbrekingen wordt weggenomen”, laten de betrokken voetbalorganisaties weten.

Een trainer krijgt tien seconden om een speler aan te wijzen nadat de scheidsrechter toestemming heeft gegeven voor de behandeling. Gebeurt dat niet, dan zou de aanvoerder van de betreffende ploeg automatisch naar de kant moeten.

De regel kent verschillende uitzonderingen. Er hoeft geen veldspeler naar de zijlijn wanneer de keeper na een overtreding direct medische verzorging nodig heeft, wanneer de doelman en een ploeggenoot met elkaar in botsing zijn gekomen of wanneer de keeper bloedt.

Meer maatregelen tegen tijdrekken

De proef wordt gedurende het seizoen gevolgd door de Engelse voetbalbond, IFAB en de overige betrokken organisaties. Zij gaan beoordelen of de maatregel daadwerkelijk zorgt voor meer tempo en een betere doorstroming van wedstrijden, zonder dat het welzijn van spelers in gevaar komt.

De ingreep sluit aan bij eerdere maatregelen tegen tijdrekken. Sinds afgelopen seizoen mogen keepers de bal niet langer dan acht seconden in hun handen houden. Overschrijden zij die limiet, dan krijgt de tegenstander een hoekschop.

Vanaf het komende seizoen mogen scheidsrechters bovendien zichtbaar vijf seconden aftellen wanneer spelers het nemen van een inworp of doeltrap bewust vertragen. Ook moeten gewisselde spelers binnen tien seconden het veld verlaten.

Die laatste regel wordt voor het eerst toegepast bij de start van de Carabao Cup op zaterdag. De nieuwe proef rond keeperblessures beleeft diezelfde dag zijn primeur tijdens het duel tussen Tranmere Rovers en Rochdale.