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'Dit is waarom Joshua Zirkzee niet naar Ajax komt'

28 juli 2026, 09:51
Joshua Zirkzee
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft bij Manchester United geïnformeerd naar de situatie van Joshua Zirkzee, zo meldt The Athletic. De Engelse grootmacht staat open voor een vertrek van de Nederlandse aanvaller, maar een transfer naar Amsterdam lijkt niet van de grond te komen. Door de komst van twee andere spitsen lijkt Ajax niet door te pakken.

Manchester United is bereid mee te werken aan een vertrek van de 25-jarige aanvaller, die na twee seizoenen op Old Trafford geen vaste basisplaats heeft weten af te dwingen. Volgens The Athletic heeft niet alleen Ajax zijn situatie verkend. Ook Juventus en twee niet nader genoemde clubs uit de Premier League hebben navraag gedaan.

Ajax haalt al twee nieuwe aanvallers

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Een concreet vervolg vanuit Amsterdam wordt niet verwacht. Ajax versterkte de voorhoede deze zomer al met Marcos Leonardo, die werd overgenomen van Al Hilal. Daarnaast staat Tolu Arokodare op het punt om zich bij de selectie te voegen. De Nigeriaanse spits komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en ondergaat dinsdag zijn medische keuring.

Daarmee lijkt de noodzaak om ook Zirkzee naar Amsterdam te halen verdwenen. Bovendien vormt de financiële kant van een eventuele transfer een vrijwel onneembare horde. Manchester United zou voor een definitieve overstap tussen de 34 en 40 miljoen euro verlangen.

Ook een huurconstructie met een verplichte koopoptie behoort tot de mogelijkheden, maar Ajax zou niet in staat zijn om aan zo’n toekomstige verplichting te voldoen. De Amsterdammers beperkten zich daarom vermoedelijk tot het inventariseren van de voorwaarden.

Juventus onderzoekt huurdeal met Zirkzee

Juventus lijkt serieuzer in de markt te zijn. De club uit Turijn zoekt aanvallende versterking na het vertrek van Dusan Vlahovic, terwijl ook Lois Openda mogelijk nog vertrekt. De entourage van Zirkzee zou de spits hebben aangeboden bij zowel Juventus als het Como van Cesc Fàbregas.

Tussen Juventus en Manchester United zouden inmiddels gesprekken worden gevoerd over een huurperiode met een koopoptie van 35 miljoen euro. Daarmee probeert de Italiaanse club een directe miljoeneninvestering uit te stellen, terwijl United zicht houdt op een definitief vertrek.

Zirkzee maakte in de zomer van 2024 voor ruim 42 miljoen euro de overstap naar Manchester United. In 75 officiële wedstrijden kwam hij tot negen doelpunten en vier assists. Hoewel zijn perspectief onder trainer Michael Carrick beperkt lijkt, liet de voormalig speler van Bologna zich recent nog nadrukkelijk zien. In het oefenduel met Rosenborg bekroonde hij een sterk optreden met een fraai doelpunt.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.333 Reacties
1.400 Dagen lid
5.931 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belachelijke vraagprijs voor voetballer die het moet hebben van een paar momenten per paar seizoenen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Jordan Zirkzee

Jordan Zirkzee
Leeftijd: 21 jaar (4 jul. 2005)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Bayer
18
5
2022/2023
Bayer
19
4
2021/2022
Leverkusen
11
1
2021/2022
Bayer
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
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ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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