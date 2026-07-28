Heftige beelden: Union-speler Mohammed Fuseini slachtoffer van brute aanval in Brussel

is zondag op klaarlichte dag het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof in Brussel. De 24-jarige aanvaller van Royale Union Saint-Gilloise werd door vijf mannen uit zijn geparkeerde auto gesleurd, overmeesterd en beroofd van onder meer zijn smartphone en een kostbaar horloge. De beelden van het incident zijn inmiddels opgedoken, terwijl het Brusselse parket onderzoek doet naar de zaak.

Fuseini zat in zijn wagen toen hij werd benaderd door meerdere mannen die hun hoofd met een kap hadden bedekt. De overvallers trokken de Ghanese spits hardhandig uit zijn auto en leken direct zijn telefoon uit zijn handen te grijpen, meldt Het Laatste Nieuws.

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De aanvaller probeerde zich nog te verzetten, maar kon niet op tegen de vijf belagers. Drie mannen hielden hem in een houdgreep, terwijl zijn horloge werd afgenomen. Het zou gaan om een Rolex Datejust met een geschatte waarde van tussen de 8.000 en 14.000 euro.

Fuseini na brute overval naar ziekenhuis gebracht

Terwijl Fuseini op straat in bedwang werd gehouden, doorzocht een handlanger van de overvallers zijn auto. Nadat de daders hun buit hadden bemachtigd, lieten zij de voetballer los en sloegen ze op de vlucht.

Fuseini werd na de overval direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij medisch werd verzorgd. De politie heeft bevestigd op de hoogte te zijn van de opgedoken beelden, maar verwijst voor verdere informatie naar Openbaar Ministerie, dat het onderzoek naar het incident heeft geopend.

“We zijn de Brusselse politie dankbaar voor de goede hulp”, laat Union Saint-Gilloise weten.

Ondanks de heftige gebeurtenissen verscheen Fuseini maandag alweer op het trainingsveld van de Belgische landskampioen. Fysiek lijkt de schade gezien de omstandigheden mee te vallen, al heeft de gewelddadige overval vanzelfsprekend veel indruk op hem gemaakt.

Geliefde Union-aanvaller snel terug op trainingsveld

Fuseini speelt inmiddels twee jaar voor Union en geldt binnen de selectie als een geliefde ploeggenoot en een van de sfeermakers in de kleedkamer. De aanvaller kwam in de zomer van 2024 naar België, nadat hij eerder uitkwam voor het Oostenrijkse Sturm Graz en het Deense Randers. Zijn contract bij Union loopt nog door tot medio 2028.

In zijn eerste 71 wedstrijden voor de Brusselse club was Fuseini goed voor veertien doelpunten. Enkele maanden geleden maakte hij in de bekerfinale tegen Anderlecht nog het winnende doelpunt. De snelle aanvaller miste eerder een groot deel van het seizoen door een enkelblessure die hij tijdens de voorbereiding opliep.