Samenvatting: PSV boekt 7-3 overwinning op Union Sint-Gillis

PSV vervolgde de voorbereiding op het seizoen 2026/27 zaterdag met een doelpuntrijke overwinning op Union Sint-Gillis. In een oefenwedstrijd over 150 minuten won de ploeg van Peter Bosz op De Herdgang met 7-3.

Tijdens de eerste 75 minuten liep PSV via Ryan Flamingo, Dennis Man en Sven Mijnans uit naar een 3-1 voorsprong. Union knokte zich na rust echter terug tot 3-3, ondanks een gestopte strafschop van Nick Olij.

In het tweede gedeelte gaf Bosz vooral jonge talenten de kans. Joël van den Berg, Amir Bouhamdi, Sami Bouhoudane en Austyn Jones bepaalden de eindstand op 7-3. Ook Ruben van Bommel maakte na langdurig blessureleed zijn rentree. Bekijk hieronder de samenvatting van het doelpuntrijke oefenduel.

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