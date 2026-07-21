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Bizarre wending: Al-Hilal kaapt Summerville-transfer en betaalt miljoenen

21 juli 2026, 18:06
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
2 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Crysencio Summerville lijkt zijn loopbaan niet voort te zetten bij AS Roma, maar bij het Saudische Al-Hilal. De Saudische topclub heeft op de valreep een stokje gestoken voor de overgang naar Italië door een bod van circa tachtig miljoen euro neer te leggen bij West Ham United. Volgens transferexpert David Ornstein ligt er inmiddels een akkoord op tafel tussen de Engelse en Saudische club.

De verrassende wending betekent een opvallend einde aan een wekenlange transfersoap. De vleugelaanvaller had al een persoonlijk akkoord bereikt met AS Roma over een contract tot medio 2031, waarbij hij een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro kon opstrijken. De Romeinen brachten in totaal drie officiële biedingen uit, waarvan de laatste rond de 47 miljoen euro bedroeg. Voor West Ham United, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, was het gat met de tachtig miljoen euro uit het Midden-Oosten echter te groot om te negeren. De Londenaren nemen het bod serieus in overweging en kunnen de inkomsten goed gebruiken voor de heropbouw van de selectie.

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Niet alleen voor de Engelse werkgever, maar ook voor de Oranje-international zelf ligt er een zeer lucratief voorstel klaar. Volgens journalist Nicolò Schira kan de dribbelaar in Saudi-Arabië een contract tot 2030 tekenen met een jaarsalaris van liefst zestien miljoen euro. Momenteel geniet de international nog van een vakantie na zijn deelname aan het WK. Op dat eindtoernooi maakte de rechtspoot een uitstekende indruk door twee keer tot scoren te komen voor het Nederlands elftal. Zodra hij definitief groen licht geeft voor de transfer, zal hij naar Riyadh vliegen voor de medische keuring. De medische staf in Rome stond al stand-by, maar de Italianen lijken nu definitief mis te grijpen. 

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Kramer
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Kramer
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Zonde, had hem graag in Europa op niveau gezien.

Celta de Grifo
69 Reacties
894 Dagen lid
64 Likes
Celta de Grifo
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Jezus, gewoon bijna het dubbele bieden + ruim het dubbele aan salaris. De bedragen zijn in met name Engeland al bizar, maar die sjeiks maken het voetbal nog kapot zo.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.075 Reacties
1.394 Dagen lid
20.252 Likes
Kramer
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  • 4
    + 1
avatar

Zonde, had hem graag in Europa op niveau gezien.

Celta de Grifo
69 Reacties
894 Dagen lid
64 Likes
Celta de Grifo
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  • 0
    + 1
avatar

Jezus, gewoon bijna het dubbele bieden + ruim het dubbele aan salaris. De bedragen zijn in met name Engeland al bizar, maar die sjeiks maken het voetbal nog kapot zo.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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