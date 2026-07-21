lijkt zijn loopbaan niet voort te zetten bij AS Roma, maar bij het Saudische Al-Hilal. De Saudische topclub heeft op de valreep een stokje gestoken voor de overgang naar Italië door een bod van circa tachtig miljoen euro neer te leggen bij West Ham United. Volgens transferexpert David Ornstein ligt er inmiddels een akkoord op tafel tussen de Engelse en Saudische club.

De verrassende wending betekent een opvallend einde aan een wekenlange transfersoap. De vleugelaanvaller had al een persoonlijk akkoord bereikt met AS Roma over een contract tot medio 2031, waarbij hij een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro kon opstrijken. De Romeinen brachten in totaal drie officiële biedingen uit, waarvan de laatste rond de 47 miljoen euro bedroeg. Voor West Ham United, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, was het gat met de tachtig miljoen euro uit het Midden-Oosten echter te groot om te negeren. De Londenaren nemen het bod serieus in overweging en kunnen de inkomsten goed gebruiken voor de heropbouw van de selectie.

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Niet alleen voor de Engelse werkgever, maar ook voor de Oranje-international zelf ligt er een zeer lucratief voorstel klaar. Volgens journalist Nicolò Schira kan de dribbelaar in Saudi-Arabië een contract tot 2030 tekenen met een jaarsalaris van liefst zestien miljoen euro. Momenteel geniet de international nog van een vakantie na zijn deelname aan het WK. Op dat eindtoernooi maakte de rechtspoot een uitstekende indruk door twee keer tot scoren te komen voor het Nederlands elftal. Zodra hij definitief groen licht geeft voor de transfer, zal hij naar Riyadh vliegen voor de medische keuring. De medische staf in Rome stond al stand-by, maar de Italianen lijken nu definitief mis te grijpen.