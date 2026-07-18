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Wout Weghorst sneert naar Ronald Koeman na mislukt WK

18 juli 2026, 13:13
Ronald Koeman en Wout Weghorst in gesprek
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Wout Weghorst maakt na het mislukte WK van Oranje in Noord-Amerika de vergelijking met het toernooi van vier jaar geleden. De spits geeft in gesprek met Voetbal International aan dat Oranje destijds onder Louis van Gaal een duidelijke missie had, maar dat dit nu onder Ronald Koeman veel minder het geval was.

Voor het Nederlands elftal eindigde het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in een deceptie. Nadat Oranje bovenaan was geëindigd in een groep met Japan, Zweden en Tunesië, stuitte de ploeg van Koeman in de zestiende finale op Marokko. Na 120 minuten was er nog steeds geen winnaar en uiteindelijk bleken de Noord-Afrikanen beter in het nemen van strafschoppen. De vroege uitschakeling kwam hard binnen bij Weghorst.

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“Ik heb niets meer gekeken, ik ben blij als het maandag is”, aldus de spits, doelend op de dag na de finale. “Teleurstelling overheerst natuurlijk. We hebben het totaal niet afgedwongen. Het hele WK niet gebracht wat je wil brengen.” De spits van FC Twente maakt vervolgens de vergelijking met het WK van 2022 in Qatar. “Toen was er een missie, die we hadden en ook in alles uitstraalden. Dit WK voelde dat soms anders”, sneert hij naar Koeman, die daags na de uitschakeling opstapte.

Dat Oranje uiteindelijk, net als in 2014 en 2022, sneuvelde na strafschoppen, zit Weghorst dwars. “Je bent op het WK, probeert er in volle overtuiging alles uit te halen. Maar weer die penalty’s... Dat was ook een moment van druk, van je verantwoordelijkheid pakken”, blikt hij terug. “Uiteindelijk hebben we daarin ook te weinig persoonlijkheid getoond. Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn.”

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“Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn,” aldus Wout. Goed idee. De nieuwe bondscoach zou er goed aan doen om Wout alvast niet meer te selecteren

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
160 Reacties
43 Dagen lid
384 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

“Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn,” aldus Wout. Goed idee. De nieuwe bondscoach zou er goed aan doen om Wout alvast niet meer te selecteren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
-
-
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

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