Wout Weghorst sneert naar Ronald Koeman na mislukt WK

maakt na het mislukte WK van Oranje in Noord-Amerika de vergelijking met het toernooi van vier jaar geleden. De spits geeft in gesprek met Voetbal International aan dat Oranje destijds onder Louis van Gaal een duidelijke missie had, maar dat dit nu onder Ronald Koeman veel minder het geval was.

Voor het Nederlands elftal eindigde het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in een deceptie. Nadat Oranje bovenaan was geëindigd in een groep met Japan, Zweden en Tunesië, stuitte de ploeg van Koeman in de zestiende finale op Marokko. Na 120 minuten was er nog steeds geen winnaar en uiteindelijk bleken de Noord-Afrikanen beter in het nemen van strafschoppen. De vroege uitschakeling kwam hard binnen bij Weghorst.

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“Ik heb niets meer gekeken, ik ben blij als het maandag is”, aldus de spits, doelend op de dag na de finale. “Teleurstelling overheerst natuurlijk. We hebben het totaal niet afgedwongen. Het hele WK niet gebracht wat je wil brengen.” De spits van FC Twente maakt vervolgens de vergelijking met het WK van 2022 in Qatar. “Toen was er een missie, die we hadden en ook in alles uitstraalden. Dit WK voelde dat soms anders”, sneert hij naar Koeman, die daags na de uitschakeling opstapte.

Dat Oranje uiteindelijk, net als in 2014 en 2022, sneuvelde na strafschoppen, zit Weghorst dwars. “Je bent op het WK, probeert er in volle overtuiging alles uit te halen. Maar weer die penalty’s... Dat was ook een moment van druk, van je verantwoordelijkheid pakken”, blikt hij terug. “Uiteindelijk hebben we daarin ook te weinig persoonlijkheid getoond. Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn.”