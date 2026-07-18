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‘Internazionale spot opvolger Denzel Dumfries in de Eredivisie’

18 juli 2026, 15:33
Dumfries persco
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Internazionale denkt aan de komst van Givairo Read van Feyenoord, zo weet Tuttosport. De rechtsback van de Rotterdammers is in beeld als opvolger van Denzel Dumfries, die deze zomer de overstap maakte naar Real Madrid. Read is echter niet de eerste keuze.

Dumfries maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Internazionale, waar hij jarenlang een belangrijke schakel was. Deze zomer maakte de 76-voudig international van Oranje zijn absolute droomtransfer: Real Madrid betaalde zo’n twintig miljoen euro om Dumfries naar Spanje te halen.

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Na het vertrek van de Nederlander is Inter op zoek naar zijn opvolger. Daarvoor zijn verschillende namen in beeld, aldus Tuttosport. Tottenham Hotspur-verdediger Djed Spence, die de afgelopen weken indruk maakte op het WK, zou bovenaan de lijst van de Nerazzurri staan. De verwachting is echter dat de Engelsman door zijn sterke WK flink duurder is geworden.

Mocht de komst van Spence niet haalbaar blijken, wil de Italiaanse kampioen de aandacht verleggen naar de Eredivisie. Read zou namelijk in beeld zijn en doet volgens de krant 'sterk denken aan een jonge Denzel Dumfries'. Wel zou Inter diep in de buidel moeten tasten voor de verdediger van Feyenoord.

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
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AZ
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0
0
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0
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0
0
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