Jeroen Grueter enorm onder vuur om absurde uitspraken over Lionel Messi

Jeroen Grueter heeft woensdagavond geen beste beurt gemaakt tijdens het duel tussen Engeland en Argentinië (1-2) tijdens de halve finale van het WK. De commentator maakte enkele grote fouten en sprak in de slotfase opmerkelijke taal over .

Grueter kreeg woensdagavond de eer om het duel tussen Engeland en Argentinië van commentaar te voorzien bij de NOS. De commentator leverde echter bepaald niet de beste prestatie uit zijn carrière.

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Het begon in de 24ste minuut van de wedstrijd, toen oud-topvoetballer Sergio Agüero in beeld werd gebracht door de Amerikaanse regie. “Ezequiel Lavezzi, de oud-speler van onder meer Napoli”, riep Grueter.

De commentator had vervolgens dik een minuut nodig om zijn fout te herstellen. “Het was natuurlijk Agüero op die stoel van Lavezzi.” Dat was echter niet waar: Agüero zat gewoon op zijn eigen plek. Grueter liet zich mogelijk in de war brengen door het naambordje van Lavezzi dat achterop diens stoel zat, vóór Agüero. Achterop de stoel van Agüero zat gewoon diens naamkaartje.

Grueter ging vervolgens ook de mist in bij de 1-0 van Engeland. Morgan Rodgers stelde in de 55ste minuut met een voorzet Anthony Gordon in staat om te scoren, maar Grueter riep tot tweemaal toe de naam van Jude Bellingham. De commentator herstelde zichzelf vervolgens wel toen de herhaling getoond werd.

Vervolgens zei Grueter in de 59ste minuut van de wedstrijd dat de Argentijnen nog ‘een dik uur hadden in de reguliere speeltijd’. Daar voegde hij in de 76ste minuut bij een redding van doelman Jordan Pickford aan toe: “Op de paal gekopt door Mac Allister!” De bal had het aluminium echter niet geraakt.

De fouten van Grueter zorgden al tijdens de wedstrijd voor ontzettend veel ergernis bij de kijkers thuis, die zich op social media massaal roerden. Wat voor veel mensen echter de druppel was die de emmer deed overlopen, was het commentaar van Grueter in de tachtigste minuut op Messi.

De verslaggever opperde openlijk een wissel van Messi: “Kan hij het nog? 39 jaar. Het is een zwaar toernooi geweest. Een lang toernooi. Het beste lijkt er langzaam maar zeker van af te zijn bij Lionel Messi. Wat doe je dan als Lionel Scaloni? Zou hij er misschien over nadenken om Messi naar de kant te halen? Messi kan het natuurlijk toch weer beslissen. Maar komt die flits? Zit het er nog in? In dat kleine lichaam?”

De suggestie van Grueter dat de Argentijnse bondscoach Scaloni überhaupt zou overwegen om Messi te wisselen leek tamelijk absurd, gezien de 1-0 achterstand van Argentinië op dat moment en het verleden. Ter illustratie: Messi werd dit WK één keer vroegtijdig naar de kant gehaald, maar dat was bij een 0-3 voorsprong bij de WK-opener tegen Algerije. Voor de rest maakte de vedette iedere wedstrijd die hij dit WK begon de volledige speeltijd vol.

Tijdens de Copa América van 2024 begon Messi vijf keer in de basis en maakte hij vier keer de volledige speeltijd vol. Hij werd één keer vroegtijdig naar de kant gehaald door Scaloni, in de finale tegen Colombia (0-1 overwinning), maar dat was vanwege een blessure. Tijdens het door Argentinië gewonnen WK van 2022 miste Messi zelfs geen minuut. Datzelfde gold voor de gehele kwalificatiecampagne voor het WK van 2022. En tijdens de Copa América van 2019 speelde hij ook iedere minuut, totdat hij in de wedstrijd om de derde plaats tegen Chili (2-1 zege) met rood van het veld werd gestuurd.

Met andere woorden: Scaloni, sinds 2018 de bondscoach van Argentinië, wisselde Messi nog nooit op het moment suprême. Dat was woensdagavond tegen Engeland, uiteraard, dus ook niet het geval. Messi en Scaloni kregen uiteindelijk het gelijk aan hun zijde, want met assists in de 85ste en 92ste minuut hielp de sterspeler van Inter Miami Argentinië bijna hoogstpersoonlijk naar de finale van het WK. Daarin is Spanje zondag de tegenstander.

Kijkers van de NOS spuwen online ondertussen massaal hun gal over Grueter.