WK krijgt een staartje: meerdere hoofdrolspelers krijgen straf ná het toernooi

De FIFA lijkt pas na afloop van het WK in te grijpen tegen spelers en bondscoaches die zich tijdens het toernooi fel hebben uitgelaten over de arbitrage. Meerdere prominente personen, onder wie Thomas Tuchel, Manuel Akanji en de Egyptische bondscoach Hossam Hassan, kunnen daardoor alsnog disciplinaire maatregelen tegemoetzien. Dat meldt The Athletic.

Volgens bronnen rond de wereldvoetbalbond wil de FIFA wachten tot het toernooi is afgelopen voordat eventuele sancties worden opgelegd. De organisatie doet geen uitspraken over lopende of mogelijke tuchtzaken, maar eventuele straffen zullen afhangen van de rapporten van de scheidsrechters en andere relevante omstandigheden.

FIFA wacht bewust tot einde van het WK

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Tijdens het toernooi kregen meerdere arbiters zware kritiek te verduren. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland haalde na de achtste finale tegen Mexico hard uit naar scheidsrechter Alireza Faghani, die verdediger Jarell Quansah van het veld stuurde.

"Dit is simpelweg niet goed genoeg", zei Tuchel. "Deze scheidsrechter kan op elk moment een wedstrijd volledig kantelen. Zijn optreden was grillig en onbetrouwbaar. En ondertussen staan twee vierde officials je direct toe te schreeuwen zodra je één stap buiten je coachingsvak zet. Dat is gewoon niet acceptabel."

De FIFA kiest daarmee voor dezelfde aanpak als vier jaar geleden. Ook na het WK in Qatar volgden disciplinaire maatregelen pas nadat het toernooi was afgerond.

Duels Argentinië zorgen voor meeste ophef

De scherpste beschuldigingen kwamen vanuit het Egyptische kamp na de nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales. Bondscoach Hossam Hassan Hassan beschuldigde de FIFA ervan dat de wereldvoetbalbond Messi om commerciële redenen in het toernooi zou willen houden.

"Wij waren op alle fronten de betere ploeg, maar er speelden andere factoren mee. Niet alleen op het veld, maar ook al vóór de wedstrijd", stelde Hassan. "Het is duidelijk dat de druk die vanuit Argentijnse hoek op de scheidsrechter werd uitgeoefend effect heeft gehad. Ze maakten vooraf bezwaar tegen de aanstelling vanwege Frankrijk en het Franse elftal. Die druk heeft uiteindelijk invloed gehad op de wedstrijd."

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Aanvaller Mostafa Ziko ging nog een stap verder en wees Letexier rechtstreeks aan als schuldige voor de uitschakeling.

"Zijn beslissingen hebben al ons werk tenietgedaan", zei Ziko. "We stonden met 2-0 voor en daarna konden we niets meer doen. Dat lag in Gods handen. We wilden ons land trots maken, maar dat mocht niet zo zijn. Het lag aan de scheidsrechter. Deze beker is voor Argentinië bestemd."

Ook Zwitserland-verdediger Manuel Akanji spaarde de arbitrage niet na de kwartfinale tegen Argentinië, die onder leiding stond van João Pinheiro.

"Als de scheidsrechter tegen je is, wordt het heel moeilijk", aldus Akanji. "Werkelijk elk klein duel werd tegen ons gefloten. Elke schwalbe en elke overtreding van de Argentijnen bleef onbestraft. Normaal zeg ik nooit iets over officials, maar ik heb nog nooit zo'n eenzijdig gefloten wedstrijd meegemaakt."

FIFA weerspreekt beschuldigingen

FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina wees de beschuldigingen resoluut van de hand. Volgens de Italiaan kan aan de integriteit van de officials niet worden getwijfeld.

“Laten we beginnen met de constatering dat we inmiddels vijftig procent meer wedstrijden hebben gespeeld dan tijdens het WK van 2022 in Qatar, terwijl er nog acht enorme duels op het programma staan. Over het algemeen zijn we tevreden. Bij zo’n groot aantal wedstrijden in een relatief korte periode is het normaal dat sommige zaken niet verlopen zoals verwacht. Wanneer dat gebeurt, zijn de scheidsrechters bereid om nog harder te werken, zodat ze volledig voorbereid aan hun volgende wedstrijd beginnen”, verklaarde Collina.

“Constructieve discussies over beslissingen zullen natuurlijk altijd deel uitmaken van het voetbal, maar ongegronde beschuldigingen horen niet thuis in onze sport. Niemand kan de integriteit van de scheidsrechters van het WK in twijfel trekken. Als dat wel gebeurt, lokt het reacties uit die leiden tot bedreigingen aan hun adres en dat van hun familie. Dit is onacceptabel”, zei Collina.