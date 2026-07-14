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LIVE WK 2026 | Opstellingen Frankrijk en Spanje voor kraker in Dallas zijn binnen

14 juli 2026, 19:00   Bijgewerkt: 19:30
FRASPA
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De eerste halve finale van het WK belooft een titanenstrijd te worden tussen twee absolute Europese grootmachten. Vanaf 21.00 uur (Nederlandse tijd) strijden Frankrijk en Spanje in Dallas om een ticket voor de finale van komende zondag. Bereikt de afzwaaiende Franse bondscoach Didier Deschamps met zijn sterrenensemble voor de derde keer in zijn loopbaan de eindstrijd, of zitten de schier onpasseerbare Spanjaarden (die in de eerste zes wedstrijden pas één (!) tegendoelpunt incasseerden) hen de voet dwars? Mis niets en volg de halve finale Frankrijk - Spanje in dit liveblog van FCUpdate.

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LIVE WK 2026: Frankrijk - Spanje

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30m geleden

19:59

Record voor Deschamps

Deschamps brengt vanavond, ongeacht de uitslag, een fraai record op zijn naam. De Franse bondscoach zit namelijk voor de 26ste keer op de bank bij een WK-wedstrijd, waarmee hij de Duitser Helmut Schön achter zich laat.

DD is overigens ook de enige levende persoon die zowel als speler (1998) als als trainer (2018) de wereldtitel veroverde. De andere twee legendes die dat lukte, de Duitser Franz Beckenbauer en de Braziliaan Mario Zagallo, overleden vlak na elkaar, op respectievelijk 5 en 7 januari 2024. 

34m geleden

19:55

Dit verwacht Daryl Janmaat:

FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof sprak vanmiddag met voormalig Oranje-international Daryl Janmaat, die alvast vooruitblikte op de kraker tussen Frankrijk en Spanje. "Dit is de eerste wedstrijd, buiten het Nederlands elftal, waar ik me echt op verheug", vertelde Janmaat onder meer. Welk land ziet hij vanavond de finale bereiken? Je ziet het in onderstaande video: 

40m geleden

19:49

Balans Frankrijk - Spanje

Frankrijk en Spanje staan vanavond voor de 39ste keer tegenover elkaar in een officiële interland. Van de eerste 38 edities won Spanje er 18, tegen 13 zeges voor de Fransen. Zeven keer eindigde het in een gelijkspel.

De enige keer dat beide landen elkaar troffen op een WK-eindronde, was in 2006. In de achtste finales van het toernooi, dat dat jaar in Duitsland werd gehouden, trok Frankrijk aan het langste eind. David Villa zette Spanje nog wel op voorsprong, maar door treffers van Franck Ribéry, Patrick Vieira en Zinédine Zidane werd het uiteindelijk 1-3 voor Les Bleus.

De laatste twee ontmoetingen werden beslist in Spaans voordeel. Op het EK van 2024 - weer in Duitsland - werd het 2-1 voor La Furia Roja. Een jaar later leverde de halve finale van het toernooi om de Nations League een ongekend spektakel op, waarin Spanje een 4-0 voorsprong nam en uiteindelijk met 5-4 zou winnen.

Spanje overleeft bizarre comeback Frankrijk en bereikt finale Nations League na doelpuntenfestijn

Spanje overleeft bizarre comeback Frankrijk en bereikt finale Nations League na doelpuntenfestijn

Spanje verslaat Frankrijk met 5-4 in een doelpuntenfestijn en plaatst zich voor de finale van de Nations League 2025 tegen Portugal.

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1u geleden

19:29

Opstelling Frankrijk: twee wijzigingen

Daar is de opstelling van Frankrijk! Didier Deschamps voert twee wijzigingen door ten opzichte van de kwartfinale, waarin de Fransen afrekenden met Marokko (2-0). Op het middenveld neemt Aurélien Tchouaméni de plek van Manu Koné in, voorin krijgt Bradley Barcola de voorkeur boven Désiré Doué.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

1u geleden

19:26

'Lucas Digne keert na WK terug in Frankrijk'

De opstelling van Frankrijk laat nog even op zich wachten, maar tussendoor hebben we nog wel transfernieuws. Fabrizio Romano bevestigt dat Lucas Digne, die dit WK vier keer in de basis begon bij Les Bleus, zijn loopbaan voort gaat zetten in eigen land. De 32-jarige linksback gaat Aston Villa namelijk verruilen voor Paris Saint-Germain, waar hij in de woorden van Romano 'de perfecte back-up voor Nunu Mendes' moet worden. 

1u geleden

19:15

Opstelling Spanje bekend

Spanje heeft de opstelling voor vanavond zojuist alvast bekend gemaakt. Bondscoach Luis de la Fuente heeft geen verrassingen in petto en kiest tegen Les Bleus voor dezelfde elf namen die in de kwartfinale afrekenden met België. Dat betekent dat Fabián Ruiz op het middenveld andermaal de voorkeur krijgt boven Pedri en dat Mikel Merino, matchwinner tegen zowel de Belgen als ook in de achtste finale tegen Portugal, opnieuw op de bank begint.

Opstelling Spanje: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

1u geleden

19:11

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volg je de komende uren alle ontwikkelingen bij de eerste halve finale van het WK 2026: Frankrijk - Spanje. Over een kleine twee uur, om 21.00 uur, gaat de bal rollen in Dallas.

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Frankrijk - Spanje

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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