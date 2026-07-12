Zwitserland kan zich moeilijk neerleggen bij de nederlaag tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK. Woede en ongeloof overheersen over de rode kaart die Breel Embolo Terwijl de Argentijnen opgelucht de halve finale bereiken, overheersen aan Zwitserse zijde woede en ongeloof over de beslissing van scheidsrechter João Pinheiro en de VAR.

Argentinië kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Alexis Mac Allister. Zwitserland vocht zich echter terug in de wedstrijd en kwam via Dan Ndoye verdiend langszij. Kort daarna kantelde de wedstrijd volledig door een opmerkelijk VAR-moment.

Artikel gaat verder onder video

Na een duel tussen Leandro Paredes en Embolo gaf Pinheiro aanvankelijk geel aan de Argentijn. Na ingrijpen van de VAR werd die beslissing echter teruggedraaid. De arbitrage oordeelde dat Embolo een schwalbe had gemaakt, waardoor de Zwitser juist zijn tweede gele kaart kreeg en met rood moest vertrekken. De beslissing werd genomen op basis van de zogeheten 'mistaken identity'-regel, die tijdens dit WK voor het eerst ook op deze manier wordt toegepast.

Zwitsers halen uit naar arbitrage na rode kaart Embolo

De frustratie is na afloop enorm bij Zwitserland. Bondscoach Murat Yakin spaart de arbitrage niet. "We zijn gestraft door een regel die naar mijn mening volstrekt onacceptabel is. Het is enorm pijnlijk om op deze manier te worden uitgeschakeld. Deze regel heeft vandaag onze wedstrijd verpest."

Ook vindt hij dat de arbitrage niet consequent heeft gehandeld. "De rode kaart was een kantelpunt. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen. Als je Breel hiervoor geel geeft, had je veel Argentijnen ook geel kunnen geven vanwege alle overtredingen op Breel."

Verdediger Manuel Akanji is al even kritisch. "Normaal gesproken klaag ik niet over de scheidsrechter, maar vandaag werd alles in het voordeel van Argentinië gefloten. Ik heb nog nooit zo'n eenzijdige wedstrijd gespeeld. Geen enkele schwalbe van hen werd bestraft. Ze kregen in de eerste negentig minuten geen enkele gele kaart. En toen opeens kreeg Breel een gele kaart voor zijn overtreding. Argentinië had vanuit open spel eigenlijk geen schijn van kans."

Ook Remo Freuler kan de beslissing nauwelijks bevatten. "Dit is rampzalig. Hoe de VAR bij zo'n situatie en in zo'n wedstrijd kan ingrijpen, kan ik nog steeds niet begrijpen. Het doet echt pijn om na zo'n beslissing te verliezen."

De Zwitserse media zijn eveneens hard in hun oordeel, maar wel een stuk realistischer. Berner Zeitung schrijft: "De onvoorzichtigheid van Embolo heeft ons lot beslist." Blick concludeert: "Door die schwalbe na 72 minuten moest Zwitserland lang door met tien man: daarvoor hebben we in de verlenging de prijs betaald."

Volgens 20 Minuten waren beide landen tot de rode kaart aan elkaar gewaagd: "Tot aan de rode kaart waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Zwitserland heeft dapper gestreden, maar Argentinië werd tegen tien man beter en creëerde veel meer scoringskansen."

© Imago

Ook buiten Zwitserland zorgt het incident voor discussie. Bild spreekt van 'De domste rode kaart op een WK ooit'. L'Equipe schrijft: "Na de verdiende gelijkmaker kon de wedstrijd eindelijk beginnen. Maar niets loopt ooit volgens plan met Argentinië, en de rest van de avond deed weinig om het gevoel weg te nemen dat de regerend wereldkampioen weer profiteerde van gunstige scheidsrechterlijke beslissingen."

The Sun kiest voor een cynische benadering: "Argentinië heeft Zwitserland verslagen met twaalf man tegen tien. Althans, dat zullen de complottheoretici na deze wedstrijd beweren."

Argentinië prijst eigen veerkracht

Aan Argentijnse zijde overheerst opluchting. Bondscoach Lionel Scaloni erkent dat zijn ploeg niet eenvoudig aan de zege kwam. "Het geluk was vandaag aan onze zijde omdat een van hun spelers van het veld werd gestuurd."

Daarmee is volgens hem echter niet alles gezegd. "We hebben het zwaar te verduren gehad. Maar we wisten van tevoren dat we het zwaar zouden krijgen. Het vermogen om te lijden zonder het vertrouwen te verliezen, zit in ons bloed. Dat zit in ons DNA en dat geeft ons gemoedsrust.""

Invaller Thiago Almada zag dat Argentinië 'het echt zwaar heeft gehad'. Dat was niet voor het eerst dit WK. "We zijn het wel gewend om te lijden. Het is niet makkelijk om als kampioen bij de top vier te horen. Maar wij willen glorie najagen en Argentinië helemaal naar de top brengen."

Matchwinner Julián Álvarez, die in de verlenging met een schitterend afstandsschot de ban brak, ziet vooral een ploeg die blijft geloven. "Natuurlijk willen we de wedstrijden eerder beslissen. Maar dat gaat moeilijk op een WK. We blijven het wel proberen tot het einde en we wisten dat het doelpunt zou komen."

Ook in Argentinië klinkt na afloop kritiek. Sportkrant Olé is duidelijk: "Het enige goede nieuws van de dag is dat we door zijn. Het team weet diep van binnen zelf ook wel dat het spel slecht was en dat er niet volledig is geprofiteerd van een lange periode tegen tien man."

De krant waarschuwt bovendien: "Argentinië behoort tot de top vier van het WK, maar het nationale team staat voor een immense uitdaging. Zowel op als buiten het veld moet er een hoop beter om de droom van een finale te verwezenlijken." Woensdag wacht Engeland in de halve finale.