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Noorwegen boos: FIFA wijst protest tegen eerste goal Bellingham resoluut af

12 juli 2026, 02:17   Bijgewerkt: 02:39
Solbakken met Turpin
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Noorwegen vindt dat de 1-1 van Engeland in de kwartfinale van het WK had moeten worden afgekeurd. In de aanloop naar de treffer van Jude Bellingham raakte de bal een kabel van de zogeheten spider cam die boven het veld hangt, maar een protest van de Scandinaviërs is afgewezen door de FIFA.

De Noren kwamen tien minuten voor rust op voorsprong in het snikhete Miami, toen een schot (of was het bedoeld als voorzet) van Andreas Schjelderup uit een moeilijke hoek in de verre kruising zeilde. De Scandinaviërs wisten de 0-1 echter niet vast te houden tot de rust: Bellingham kwam in de blessuretijd aan de bal op de rand van de zestien, dribbelde richting het doel en schoot met een diagonaal schot in de verre hoek de 1-1 tegen de touwen.

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Naar later bleek ging aan de treffer van de Real Madrid-ster echter een curieus moment vooraf. Een lange bal van achteruit van doelman Ørjan Nyland kwam via de kabel van de camera vroeger naar beneden en belandde zo bij Elliot Anderson, die speelde vervolgens Anthony Gordon aan en die bezorgde de bal weer bij Bellingham, die dus uiteindelijk afdrukte. De Noren tekenden echter protest aan, aangezien de baan van de bal werd beïnvloed door de bewuste kabel.

De FIFA laat op X echter weten dat de goal van Bellingham 'gewoon' blijft staan. Dit heeft alles te maken met de sensor in de bal, die niet aansloeg bij het (vermeende) contact met de kabel. "Daarom is er geen bewijs dat de bal geraakt is door de kabel en de baan van de bal beïnvloed is", schrijft de wereldvoetbalbond op X.

Bellingham zou de kwartfinale uiteindelijk beslissen, door in de verlenging ook de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. Nadat Nyland een schot van Morgan Rogers losliet, was de middenvelder er als de kippen bij om de 1-2 in het doel te schuiven. Daardoor mogen The Three Lions zich gaan opmaken voor de halve finales, waarin de winnaar van het duel tussen Argentinië en Zwitserland de tegenstander zal zijn.

Wat vind jij: had de goal van Jude Bellingham afgekeurd moeten worden?

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Geus
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Tsja Noorwegen…. Jullie zijn geen Argentinië!🤪

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Geus
205 Reacties
1.197 Dagen lid
761 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja Noorwegen…. Jullie zijn geen Argentinië!🤪

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Noorwegen - Engeland

1 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jude Bellingham

Jude Bellingham
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 23 jaar (29 jun. 2003)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
28
6
2024/2025
Real Madrid
31
9
2023/2024
Real Madrid
28
19
2022/2023
Dortmund
31
8

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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