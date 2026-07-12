Noorwegen vindt dat de 1-1 van Engeland in de kwartfinale van het WK had moeten worden afgekeurd. In de aanloop naar de treffer van raakte de bal een kabel van de zogeheten spider cam die boven het veld hangt, maar een protest van de Scandinaviërs is afgewezen door de FIFA.

De Noren kwamen tien minuten voor rust op voorsprong in het snikhete Miami, toen een schot (of was het bedoeld als voorzet) van Andreas Schjelderup uit een moeilijke hoek in de verre kruising zeilde. De Scandinaviërs wisten de 0-1 echter niet vast te houden tot de rust: Bellingham kwam in de blessuretijd aan de bal op de rand van de zestien, dribbelde richting het doel en schoot met een diagonaal schot in de verre hoek de 1-1 tegen de touwen.

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Naar later bleek ging aan de treffer van de Real Madrid-ster echter een curieus moment vooraf. Een lange bal van achteruit van doelman Ørjan Nyland kwam via de kabel van de camera vroeger naar beneden en belandde zo bij Elliot Anderson, die speelde vervolgens Anthony Gordon aan en die bezorgde de bal weer bij Bellingham, die dus uiteindelijk afdrukte. De Noren tekenden echter protest aan, aangezien de baan van de bal werd beïnvloed door de bewuste kabel.

De FIFA laat op X echter weten dat de goal van Bellingham 'gewoon' blijft staan. Dit heeft alles te maken met de sensor in de bal, die niet aansloeg bij het (vermeende) contact met de kabel. "Daarom is er geen bewijs dat de bal geraakt is door de kabel en de baan van de bal beïnvloed is", schrijft de wereldvoetbalbond op X.

Bellingham zou de kwartfinale uiteindelijk beslissen, door in de verlenging ook de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. Nadat Nyland een schot van Morgan Rogers losliet, was de middenvelder er als de kippen bij om de 1-2 in het doel te schuiven. Daardoor mogen The Three Lions zich gaan opmaken voor de halve finales, waarin de winnaar van het duel tussen Argentinië en Zwitserland de tegenstander zal zijn.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026