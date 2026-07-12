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Teruglezen | Zo worstelde Engeland zich langs Noorwegen naar de halve finale

12 juli 2026, 01:49
NOOENG
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland is niet alleen een héérlijk onderonsje op het veld, maar ook de strijd tussen – misschien wel – de twee beste spitsen van de wereld: Erling Haaland en Harry Kane. Beide sterren zorgden dit WK al voor meerdere hoogtepunten. Te beginnen met Haaland: die Brazilië eigenhandig naar huis stuurde met twee goals in de vorige ronde. Kane was óók trefzeker in de achtste finale, waar Engeland in een spannend duel afrekende met Mexico (3-2). Zaterdagavond staan Noorwegen en Engeland tegenover elkaar in de kwartfinale. De winnaar gaat spelen tegen Argentinië of Zwitserland. Niets missen van de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland? Volg het duel in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Noorwegen - Engeland

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19m geleden

01:54

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ten einde. Maar niet getreurd, we gaan in één moeite door met de laatste kwartfinale, waarin Argentinië en Zwitserland gaan bepalen wie de tegenstander van Engeland wordt in de halve finale.

LIVE WK 2026 | Kan Zwitserland wél stunten tegen het Argentinië van Messi?

LIVE WK 2026 | Kan Zwitserland wél stunten tegen het Argentinië van Messi?

Argentinië neemt het in de kwartfinale van het WK op tegen Zwitserland. Volg alle ontwikkelingen van het duel tussen Lionel Messi en de stugge Zwitsers in dit liveblog.

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20m geleden

01:53

It's Coming Home en dan... Oasis!

Eerst schalt het It's Coming Home door het stadion in Miami, daarna is het de beurt aan de evergreen van Oasis: Wonderwall.

26m geleden

01:47

Afgelopen!

Het zit erop, Engeland rekent na verlenging af met Noorwegen en bereikt de halve finales: 1-2!

Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale

Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale

Engeland heeft zich na een slijtageslag in Miami ten koste van Noorwegen geplaatst voor de halve finales van het WK. Jude Bellingham tekende voor beide treffers van The Three Lions, die daardoor met 1-2 zegevierden.

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28m geleden

01:45

120+1' - Nog twee minuten... (1-2)

De twee minuten blessuretijd zijn ingegaan.

31m geleden

01:42

🟨118' - Geel Ajer (1-2)

Ajer vindt het maar niets dat het spel daarvoor wordt stilgelegd, wegens protesteren ziet hij het eerste geel van de avond.

32m geleden

01:41

117' - Pickford aangeslagen (1-2)

Pickford bokst een vrije trap van Odegraard weg en botst dan met zijn eigen ploeggenoot Rogers, waarna hij geblesseerd blijft liggen.

34m geleden

01:39

114' - Over! (1-2)

De corner belandt bij Bobb, maar die schiet 'm over. Uit de herhaling blijkt dat Eze de bal nog raakte met de rug, maar dat heeft Turpin niet opgemerkt en dus geen nieuwe corner, maar een doeltrap.

35m geleden

01:38

114' - Een corner voor de Noren (1-2)

Nusa zoekt de verre hoek, via het been van James wordt het een corner.

37m geleden

01:36

🔄111' - Wissel Engeland (1-2)

Een verdedigende wissel van Engeland: Dan Burn komt erin voor de maker van beide goals, Bellingham. Wordt hij de matchwinner? We zullen het over een minuut of tien weten.

39m geleden

01:34

110' - Dubbele redding Nyland (1-2)

Nyland brengt redding op een schot van Spence, waarna hij ook de rebound van Saka uit zijn doel weet te houden.

40m geleden

01:33

109' -Schot Berg (1-2)

Berg probeert het van afstand, Pickford zit er niet aan maar de bal gaat over.

42m geleden

01:31

106' - Tweede helft verlenging van start (1-2)

44m geleden

01:29

🔄 Wissel Noorwegen (1-2)

Ai, Haaland moet de strijd staken. Hij kwam al een tijd nauwelijks meer in het spel voor en wordt nu gewisseld. Jorgen Strand Larsen, oud-speler van FC Groningen, is zijn vervanger.

1u geleden

01:26

Rust verlenging

Dan zit de eerste verlenging erop. Noorwegen heeft nog een kwartier om uitschakeling te voorkomen, daar lijkt het op dit moment niet echt op maar zolang de marge maar één goal is hoeft de bal maar één keer goed te vallen, natuurlijk.

1u geleden

01:22

105' - Stones ruimt op (1-2)

Een kansje voor Nusa leidt tot een corner, maar die wordt door Stones weggekopt. Daarna komt Aursnes nog tot een voorzet, maar die is dan weer een prooi voor Pickford.

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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