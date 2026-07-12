Teruglezen | Zo worstelde Engeland zich langs Noorwegen naar de halve finale

De kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland is niet alleen een héérlijk onderonsje op het veld, maar ook de strijd tussen – misschien wel – de twee beste spitsen van de wereld: Erling Haaland en Harry Kane. Beide sterren zorgden dit WK al voor meerdere hoogtepunten. Te beginnen met Haaland: die Brazilië eigenhandig naar huis stuurde met twee goals in de vorige ronde. Kane was óók trefzeker in de achtste finale, waar Engeland in een spannend duel afrekende met Mexico (3-2). Zaterdagavond staan Noorwegen en Engeland tegenover elkaar in de kwartfinale. De winnaar gaat spelen tegen Argentinië of Zwitserland. Niets missen van de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland? Volg het duel in dit liveblog.