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Rafael van der Vaart is duidelijk na aanval van Koeman junior: 'Weet je...'

11 juli 2026, 11:29
Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
1 reactie
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Rafael van der Vaart heeft gereageerd op de kritische uitspraken die Ronald Koeman junior onlangs over hem deed. De doelman van Telstar stoort zich aan de manier waarop analisten zich op televisie uitlaten over zijn vader.

Koeman junior haalde in Het Oranje Café op SBS6 stevig uit naar de critici van de voormalig bondscoach. Zo had de doelman van Telstar kritiek op de manier waarop Valentijn Driessen zijn vader interviewde. Ook de analisten moesten het ontgelden. "Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar al die analisten hadden er vroeger zelf een schijthekel aan dat er over ze werd gezeurd. En nu doen ze precies hetzelfde. Dat vind ik vervelend."

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Presentator Sam van Rooyen noemde vervolgens de namen van NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, waarop Koeman junior antwoordde: "Ja. Die hebben het allemaal vroeger meegemaakt, hoe vervelend het is. Ook voor de familie. Maar zij moeten natuurlijk ook een boterham verdienen."

Van der Vaart werd door Sportnieuws geconfronteerd met de kritiek van Koeman junior. De oud-international blijft echter achter zijn eerdere analyses staan. "Wij hebben alleen gezegd dat hij in een verkeerd systeem coachte. Dat was volgens mij ook zo. Als je bondscoach bent, weet je: dit hoort erbij. Koeman is een fantastische vent, een fantastische trainer. Alleen dit toernooi was het hem niet."

Wel begrijpt Van der Vaart dat Koeman junior het opneemt voor zijn vader. "Als ze iets over mijn vader zouden zeggen, zou ik ze ook een draai om hun oren geven. Zo werkt de wereld. Het is toch logisch dat je je vader beschermt?"

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Kaozz
119 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Kaozz
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Het hoort nu eenmaal bij de voetballerij. Commentaar is van alle dag en nooit gericht op de mens, maar wel op de functionaris (TD, trainer/coach, spelers etc…). Dat onderscheid zou Koeman junior ook moeten kunnen maken

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
119 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het hoort nu eenmaal bij de voetballerij. Commentaar is van alle dag en nooit gericht op de mens, maar wel op de functionaris (TD, trainer/coach, spelers etc…). Dat onderscheid zou Koeman junior ook moeten kunnen maken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

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