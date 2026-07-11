Rafael van der Vaart is duidelijk na aanval van Koeman junior: 'Weet je...'

Rafael van der Vaart heeft gereageerd op de kritische uitspraken die Ronald Koeman junior onlangs over hem deed. De doelman van Telstar stoort zich aan de manier waarop analisten zich op televisie uitlaten over zijn vader.

Koeman junior haalde in Het Oranje Café op SBS6 stevig uit naar de critici van de voormalig bondscoach. Zo had de doelman van Telstar kritiek op de manier waarop Valentijn Driessen zijn vader interviewde. Ook de analisten moesten het ontgelden. "Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar al die analisten hadden er vroeger zelf een schijthekel aan dat er over ze werd gezeurd. En nu doen ze precies hetzelfde. Dat vind ik vervelend."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Sam van Rooyen noemde vervolgens de namen van NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, waarop Koeman junior antwoordde: "Ja. Die hebben het allemaal vroeger meegemaakt, hoe vervelend het is. Ook voor de familie. Maar zij moeten natuurlijk ook een boterham verdienen."

Van der Vaart werd door Sportnieuws geconfronteerd met de kritiek van Koeman junior. De oud-international blijft echter achter zijn eerdere analyses staan. "Wij hebben alleen gezegd dat hij in een verkeerd systeem coachte. Dat was volgens mij ook zo. Als je bondscoach bent, weet je: dit hoort erbij. Koeman is een fantastische vent, een fantastische trainer. Alleen dit toernooi was het hem niet."

Wel begrijpt Van der Vaart dat Koeman junior het opneemt voor zijn vader. "Als ze iets over mijn vader zouden zeggen, zou ik ze ook een draai om hun oren geven. Zo werkt de wereld. Het is toch logisch dat je je vader beschermt?"