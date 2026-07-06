Kijkers eisen vertrek Van Hooijdonk na uitspraken over vrouwelijke bondscoach Oranje

Pierre van Hooijdonk ziet een vrouwelijke bondscoach bij het Nederlands elftal absoluut niet zitten. De analist stelt dat een deel van de spelers een achtergrond heeft waarin de man en de vrouw cultureel gezien niet gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat maakte de voetbalduider zondagavond duidelijk tijdens een verhitte discussie op de nationale televisie.

Aan tafel bij de NOS werd volop gespeculeerd over de opvolging van Ronald Koeman. De keuzeheer stapte eind juni op nadat Oranje op het wereldkampioenschap in de zestiende finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko. KNVB-directeur Nigel de Jong is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer. Naast namen als Arne Slot, Erik ten Hag en Peter Bosz werd door presentator Gert van ’t Hof ook Sarina Wiegman geopperd als mogelijke kandidaat. Waar voetbalster Sherida Spitse aangaf dat de huidige bondscoach van de Engelse vrouwen over de juiste kwaliteiten beschikt, was Van Hooijdonk onverbiddelijk.

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"Ze heeft geen ervaring op het allerhoogste niveau in de mannenwereld", zo stelde Van Hooijdonk stellig. Youri Mulder bracht daar tegenin dat de bondscoach van Argentinië ook zonder ervaring op het hoogste niveau wereldkampioen werd en dat leidinggevende capaciteiten de doorslag geven. Hij wilde daar echter niets van weten. "Ik hoor iedereen in allerlei bochten wringen als het gaat, kan er een vrouw bondscoach worden?", sprak de analist. "Voor mij bestaat die bocht niet. Voor mij is het een nee."

Volgens de voetbalduider heeft het mannenvoetbal een totaal andere dynamiek. Hij wees daarbij specifiek op de afkomst van een deel van de spelersgroep. "En daar zitten een heleboel spelers bij waarbij in de cultuur de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man", verklaarde Van Hooijdonk. Ter illustratie verwees de analist naar incidenten uit het verleden waarbij voetballers weigerden vrouwelijke presentatrices de hand te schudden. Hoewel Spitse opmerkte dat zoiets een kwestie van opvoeding is, benadrukte Van Hooijdonk dat een dergelijke realiteit nu eenmaal heerst in de voetbalwereld, hoewel hij dat zelf naar eigen zeggen verre van normaal vindt.

Toen Mulder zijn stem verhief en beargumenteerde dat een bondscoach simpelweg inhoudelijk en communicatief sterk moet zijn, reageerde zijn tafelgenoot cynisch. "Nou, stel jij er anders eentje aan bij Schalke, om daarmee te beginnen", beet Van Hooijdonk de technisch directeur van de Duitse club toe.

Op sociale media leidde de uitspraak van de analist tot een golf aan reacties, waarbij de discussie zich al snel verplaatste naar zijn positie binnen de publieke omroep. Op X werd vooral fel gereageerd op de suggestie dat een vrouwelijke bondscoach in bepaalde groepen spelers mogelijk op weerstand zou stuiten. Zo schreef een gebruiker dat de analist “zichzelf feitelijk buitenspel heeft gezet” met zijn uitspraken en dat zijn toekomst op televisie daarmee onzeker zou zijn geworden. Een ander stelde dat hij “niet meer terug zou keren op de NOS-zender” na deze opmerkingen, omdat de grens volgens hem was overschreden.

Ook inhoudelijk werd er stevig op gereageerd. Een gebruiker noemde de uitspraken “onbegrijpelijk en achterhaald”, terwijl een ander juist stelde dat de analist “precies benoemt wat er in de praktijk speelt, ook al is het niet populair om te zeggen”. Daarnaast klonk er verontwaardiging over de strekking van zijn redenering, waarbij werd geschreven dat het “absurd is om een mogelijke afwijzing van een coach op afkomst of gender te leggen”. Tegelijkertijd werd er door anderen juist begrip getoond, met de stelling dat “de realiteit in de kleedkamer soms complexer is dan buiten het veld wordt gedacht”.

Van Hooijdonk heeft zich zelf net gecanceld — Anna Cornelis (@Pippacharlotte) July 5, 2026

Dit was het einde van Van Hooijdonk op de Nederlandse TV, neem ik aan.



Als een speler (die een NL paspoort heeft en hier in 95% van de gevallen geboren en getogen is) weigert te spelen voor een coach vanwege gender of raciale redenen, dan wordt die niet (nooit) meer opgeroepen. — Remco Mostertman (@RemcoMostertman) July 5, 2026

Pierre van Hooijdonk vind niet dat een vrouw de bondscoach kan worden want jongens met een andere afkomst accepteren dat niet. Dus als wiegman het niet wordt is ook dat onze schuld

De lijst wordt langer en langer — Yassin Ulichki (@YassinUlichki) July 5, 2026