Danny Blind reageert op vraag over rentree bij Oranje met Van Gaal

Danny Blind verwacht niet dat hij samen met Louis van Gaal nog eens terugkeert op de bank bij het Nederlands elftal. De voormalig assistent-bondscoach acht de kans op een derde termijn voor het duo bijzonder klein en wijst in de zoektocht naar een nieuwe keuzeheer nadrukkelijk naar Arne Slot. Volgens hem is het niet meer dan logisch dat de voetbalbond in gesprek gaat met de momenteel clubloze trainer.

De KNVB is momenteel met spoed op zoek naar een opvolger voor Ronald Koeman. De bondscoach stapte eind vorige maand op, een dag nadat Oranje in de achtste finales van het wereldkampioenschap werd uitgeschakeld door Marokko. Directeur topvoetbal Nigel de Jong is belast met de procedure en heeft de eerste oriënterende gesprekken met Arne Slot inmiddels gevoerd.

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Blind kreeg maandagavond in Het Oranje Café de vraag hoe hij naar de vacature kijkt. "Ik vind dat je in ieder geval met hem om tafel moet", aldus Blind over de situatie rondom Slot. De ex-trainer van onder meer Feyenoord en Liverpool was voorheen niet haalbaar voor de bond. "Toen de KNVB eerder aangaf pas na het WK verder te kijken, was hij nog niet beschikbaar", legde de oud-international uit. "Inmiddels is dat veranderd en is het logisch dat hij aan het lijstje is toegevoegd".

Gevraagd of Slot ook daadwerkelijk de ideale kandidaat is, hoefde de Zeeuw niet lang na te denken. "Ik denk dat hij de voornaamste optie is", stelde hij. "Peter Bosz zou natuurlijk ook een uitstekende kandidaat zijn, maar die heeft zijn contract net verlengd". Bosz zette in februari zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij PSV, die hem tot medio 2028 aan de regerend landskampioen verbindt. "Daarom lijkt Slot mij op dit moment de meest logische keuze", concludeerde Blind.

Een nieuwe samenwerking tussen Van Gaal en Blind bij de nationale ploeg lijkt daarmee definitief van de baan. Op de vraag of het tweetal zichzelf desondanks nog beschikbaar houdt voor een eventuele reddingsoperatie, reageerde hij met een knipoog. "Mijn telefoon staat nog altijd aan, maar hij heeft nog niet gerinkeld", grapte hij. "Een derde periode zou mooi zijn, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet echt meer in".

Aan de leeftijd van de inmiddels gepensioneerde Van Gaal zou een rentree overigens niet hoeven te liggen, benadrukte zijn voormalige rechterhand. "Ik denk niet dat Louis te oud is", gaf Blind aan. "Kijk maar naar Dick Advocaat, die laat ook zien dat leeftijd niet alles zegt". Toch kijkt de analist liever naar de huidige generatie oefenmeesters. "Maar realistisch gezien verwacht ik dat de KNVB uitkomt bij iemand als Slot, Bosz of Erik ten Hag. Dat lijkt mij de meest logische richting", besloot Blind.