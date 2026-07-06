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NEC nadert akkoord over miljoenentransfer Başar Önal

6 juli 2026, 17:00
Basar Önal bij NEC
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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LOSC Lille nadert een definitief akkoord met NEC over de transfer van Başar Önal. Dat meldt journalist Mounir Boualin op basis van verschillende bronnen vanuit Frankrijk. De Franse club heeft naar verluidt een bedrag van rond de tien miljoen euro over voor de vleugelaanvaller, die persoonlijk al rond is over een meerjarig contract.

De transfer bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De Turkse jeugdinternational ontbrak maandag al op het trainingsveld in Nijmegen om de laatste details van zijn naderende overstap af te ronden. 

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De naderende overstap naar Frankrijk is een beloning voor een uitstekend voetbaljaar onder leiding van trainer Dick Schreuder. Önal was een van uitblinkers bij de ploeg die vorig seizoen geschiedenis schreef door als derde te eindigen in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League veiligstelde. In negenentwintig competitieduels was de dribbelaar goed voor zeven doelpunten en zeven assists.

Bij de nummer drie van de Ligue 1 wordt hij herenigd met voormalig NEC-ploeggenoot Calvin Verdonk. Lille roert zich nadrukkelijk op de transfermarkt en stelde onlangs Davide Ancelotti aan als nieuwe hoofdtrainer. Hoewel de deal zich in de laatste fase bevindt, reageerde een NEC-directeur nog enigszins geprikkeld op de trage gang van zaken. "Jezus, nog geen klote opgeschoten", zo liet de bestuurder optekenen over de onderhandelingen. Zodra de handtekeningen definitief zijn gezet, profiteert ook De Graafschap mee van de miljoenenklapper dankzij een eerder bedongen doorverkooppercentage.

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Basar Önal

Basar Önal
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (6 jul. 2004)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
29
7
2024/2025
NEC
34
1
2023/2024
De Graafschap
32
9

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