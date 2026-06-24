Dick Schreuder wist al maanden dat hij verbonden zou blijven aan NEC, zo laat hij weten aan De Gelderlander na de eerste training in aanloop naar het nieuwe seizoen. De succestrainer maakte zijn keuze twee weken geleden al duidelijk bij de clubleiding, daags na het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord.

Schreuder was er zelf al maanden uit over zijn toekomst, zo maakte hij vandaag duidelijk tegenover De Gelderlander. De trainer van NEC – die in zijn eerste seizoen de Champions League-voorronde bewerkstelligde – werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Ajax of Feyenoord.

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De oefenmeester hield zich niet veel bezig met die geruchten, zelfs niet toen Van Persie op 7 juni per direct werd ontslagen bij Feyenoord. “Schreuder lichtte zijn besluit ruim twee weken geleden toe aan de directie van NEC. Daags na het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord, om de club niet in onzekerheid te brengen”, valt te lezen in De Gelderlander.

Toch is het niet stil geweest rondom de trainer. Clubs uit Spanje en Duitsland zouden naar hem hebben geïnformeerd. “Maar niemand meldde zich bij NEC. Dat had ook te maken met het feit dat NEC vele miljoenen eist om de trainer te laten gaan. Dat bedrag willen veel clubs niet ophoesten”, staat te lezen.

“Ik wilde voor mezelf ook snel duidelijkheid hebben. Die heb ik nu en dat geeft rust. Ik wil de selectie snel rond hebben. Dan moet ik zelf ook niet met andere dingen bezig zijn”, aldus Schreuder.