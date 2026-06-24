Dick Schreuder blijft verbonden aan NEC, zo laat hij persoonlijk weten aan De Gelderlander. De oefenmeester van de Nijmegenaren bevestigt na de eerste training dat het voor hem geen optie is om te vertrekken.

Schreuder verraste vorig seizoen vriend en vijand en loodste NEC – in zijn eerste seizoen bij de Nijmegenaren – naar de voorronde van de Champions League. Mede daardoor werd de oefenmeester veelvuldig gelinkt aan een functie bij bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord. Schreuder laat zelf weten dat hij trainer blijft bij NEC.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan bevestigen dat ik blijf. Dat wist ik vorig seizoen ook al, maar toen had ik geen zin om daarover te praten”, zegt hij eerlijk. “Heel veel mensen hebben óver mij gesproken. Ik heb een doorlopend contract. Als het goed gaat, zal er voor de trainer ook belangstelling komen, maar het is voor mij nooit een optie geweest om een stap te maken”, vervolgt hij.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, meldde twee weken geleden al dat Schreuder ‘honderd procent zeker’ zou blijven. Wat blijkt is dat de oefenmeester dit hem al enkele dagen daarvoor had verteld.

“Of het op een later moment deze zomer wél een optie kan worden om te vertrekken? Nee, er komt ook niks, dus dat gaat niet gebeuren. In de voetballerij kun je nooit iets beloven, maar ik heb deze beslissing in mijn hoofd al lang genomen. Ik heb heel veel zin om bij NEC een nieuwe uitdaging aan te gaan, met het Europese avontuur erbij. Dat is echt een grote uitdaging voor de club”, aldus Schreuder.