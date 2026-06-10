Van Schaik zet streep door Feyenoord-geruchten: 'Schreuder blijft honderd procent'

NEC-directeur Wilco van Schaik heeft laten weten dat de Dick Schreuder ook komend seizoen in Nijmegen actief blijft, ondanks de geruchten over interesse van Feyenoord. Volgens hem is een overstap absoluut niet aan de orde en ligt de focus van de trainer volledig op het naderende Europese avontuur met de Gelderse club.

Tijdens de presentatie van het nieuwe Vierdaagseshirt in de Nijmeegse binnenstad werd Van Schaik door ESPN gevraagd naar de situatie rondom zijn trainer. Feyenoord is momenteel op zoek naar een nieuwe coach nadat de clubleiding begin deze maand besloot om Van Persie op straat te zetten. Deze vacature in De Kuip leidde tot vragen over de toekomst van Schreuder, die met NEC een historisch succesvol jaar achter de rug heeft door als derde te eindigen in de Eredivisie. Van Schaik was echter stellig over de intenties van de oefenmeester.

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"Ik kan zeggen dat hij honderd procent blijft", zo reageerde Van Schaik op de speculaties. De directeur benadrukte dat het bestuur en de trainer op één lijn zitten voor de toekomst. "Dat heeft Dick zelf ook al gezegd", legde hij uit. "We hebben een contract voor langere termijn. We hebben een doel en visie." Achter de schermen wordt er inmiddels volop gewerkt aan de selectie. "Carlos Aalbers en Dick zijn de laatste weken enorm intensief met elkaar in gesprek", vertelde hij. "Ik spreek Dick ook elke dag. Dick is maar met een ding bezig en dat is volgend jaar presteren met NEC."

Dat de trainer de club trouw blijft, is voor de directie een belangrijke bevestiging van de ingeslagen weg. NEC mag zich dankzij de knappe eindklassering opmaken voor de voorrondes van de Champions League, wat de club extra aantrekkingskracht geeft. "Ik denk ook dat dat laat zien dat een trainer graag bij NEC werkt omdat een trainer zichzelf ook goed kan profileren", zo stelde Van Schaik. Hij ziet de komende maanden als een enorme kans voor de technische staf. "Dit jaar is het met Europees voetbal een geweldig visitekaartje voor Dick om met ons te presteren", klonk het vol vertrouwen. "Zowel voor de club, voor de spelers als voor de trainer is het goed. Het ideale podium, ook voor hem."