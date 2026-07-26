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Mijnans noemt belangrijkste redenen om voor PSV te kiezen

26 juli 2026, 08:25
PSV-speler Sven Mijnans
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Sven Mijnans heeft in gesprek met de NOS zijn belangrijkste redenen opgenoemd om voor een transfer naar PSV te kiezen. De middenvelder hecht er veel waarde aan dat de Eindhovenaren in de Champions League actief zijn, terwijl ook de aanwezigheid van Peter Bosz belangrijk voor hem was.

Mijnans leek vorig jaar al de overstap van AZ naar PSV te gaan maken, maar destijds gingen de Alkmaarders voor de transfer liggen. Een jaar later besloten de Eindhovenaren zich nogmaals voor de aanvallende middenvelder te melden en dit keer was het wel raak. Mijnans baalde dat zijn transfer vorig jaar niet doorging. “Ik heb daar toen best wel een klap van gehad”, vertelt hij aan de NOS. Uiteindelijk wist hij de knop wel om te zetten. “Ik heb het om weten te zetten in een goed gevoel en positiviteit bij AZ. En nu zitten we hier.”

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De 26-jarige linkspoot legt vervolgens uit waarom hij PSV de voorkeur gaf boven clubs als Juventus, Como en RB Leipzig. “Ik heb zowel voor PSV als trainer Peter Bosz gekozen”, maakt Mijnans duidelijk. Hij kan zich enorm vinden in de speelwijze van de succestrainer. “Aanvallen, loopjes maken, attractief spelen. Dat zijn dingen waar ik ook voor sta.”

Ook de Champions League was een belangrijke reden om voor Eindhoven te kiezen, zo maakt Mijnans duidelijk. PSV was de afgelopen drie jaar actief in het hoofdtoernooi van het miljardenbal en plaatste zich met het kampioenschap ook voor de editie van komend seizoen. “Dat is iets wat je in het buitenland niet zomaar aangeboden krijgt. Dat is voor mij een punt dat hoog op het lijstje stond. En ik wil kampioen worden.”

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Sven Mijnans

Sven Mijnans
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
30
11
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
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PSV
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