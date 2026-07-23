heeft pas op het allerlaatste moment besloten zijn contract bij FC Twente te verlengen. De achttienjarige verdediger kon ook naar PSV en sprak persoonlijk met trainer Peter Bosz, maar koos na een wekenlange interne strijd uiteindelijk voor een langer verblijf in Enschede.

Nijstad groeide afgelopen seizoen in korte tijd uit tot een van de opvallendste talenten van FC Twente. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt: zowel PSV als Eintracht Frankfurt legde een concreet voorstel neer. De centrumverdediger zette de mogelijkheden zorgvuldig tegenover elkaar, maar vond het lange tijd bijzonder lastig om een definitieve keuze te maken.

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Hij maakte met pen en papier een lijstje van alle voor- en nadelen per club. "Bij Frankfurt was bijvoorbeeld een nadeel dat ik er alleen heen zou moeten. Ga ik me dan wel goed voelen? Financieel was het een betere stap geweest. Wat vind je nu belangrijk? Ik hou van het spelletje en wil gewoon lekker voetballen. Garanties op speeltijd krijg je nergens, je moet het zelf doen."

PSV bleef tot het einde in de race

Een overgang naar Frankfurt verdween als eerste van tafel. Daarna bleven FC Twente en PSV over, waarbij de landskampioen Nijstad serieus aan het twijfelen bracht. Vooral het gesprek met Bosz maakte indruk.

“Ik heb heel lang getwijfeld. Pas de dag dat het bekend werd, had ik mijn keuze gemaakt", vertelt hij terugblikkend aan Voetbal International. "Ik heb alles heel goed overwogen. Met veel mensen gesproken. Maar uiteindelijk echt mijn eigen keuze gemaakt."

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Frankfurt streepte hij als eerste af. "Dat was twee dagen voor ik bijtekende. Het ging dus nog tussen PSV en Twente. Ik heb gesproken met Peter Bosz, telefonisch. Heel goed gesprek, heel aardige man. In mijn ogen is PSV de beste club van Nederland. Drie keer achter elkaar landskampioen, Champions League-voetbal. Goede omgeving voor de jeugd. Het ging heen en weer. De ene dag dacht ik: PSV wordt het. Dag later: Nee, tóch Twente. Zo is het goed. Twente gaf me het beste gevoel.”,

Ondanks de sportieve mogelijkheden in Eindhoven besloot Nijstad dat een transfer op dit moment te vroeg zou komen. Bij Twente kent hij zijn omgeving en krijgt hij de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Die vertrouwde basis woog uiteindelijk zwaarder dan een directe stap naar de Nederlandse top.

Nijstad sluit langer verblijf niet uit

Dat PSV in de toekomst opnieuw in beeld komt, sluit de verdediger niet uit. Een transfer houdt hem voorlopig echter niet bezig. Nijstad wil eerst bewijzen dat hij gedurende een volledig seizoen een vaste waarde kan zijn voor FC Twente.

“Daar denk ik nog helemaal niet over na. Ik wil dit seizoen goed spelen, en dan zie ik wel weer verder. Misschien blijf ik hier nog wel twee of drie jaar. Nu is de tijd nog niet rijp om een stap te maken, denk ik. Ik heb nog maar een half jaar gespeeld.”