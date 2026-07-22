Joey Veerman diep teleurgesteld: 'Op één of andere manier lukt het niet'

Het lijkt er op dit moment niet op dat deze zomer gaat vertrekken bij PSV, zo zegt de middenvelder in gesprek met ESPN. De Volendammer draait er niet omheen dat hij graag een mooie transfer naar het buitenland zou willen maken, maar moet tegelijkertijd bekennen dat de concrete belangstelling vooralsnog uitblijft.

De 27-jarige Veerman staat sinds de winterstop van het seizoen 2021/22 onder contract bij PSV, dat hem destijds voor zo'n zes miljoen euro overnam van sc Heerenveen. In Eindhoven veroverde de middenvelder al snel een basisplaats en groeide hij uit tot speler van Oranje, waarvoor hij tot op heden zestien interlands speelde. Namens PSV kwam Veerman inmiddels tot 196 officiële optredens, waarin hij goed was voor 31 goals en 67 assists. Zijn contract loopt nog twee jaar door, tot medio 2028, maar bevat een clausule waardoor hij deze zomer voor een gelimiteerd bedrag van naar verluidt zo'n 20 miljoen euro zou mogen vertrekken.

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De afgelopen seizoenen was er al sprake van interesse van clubs als Brentford en Fenerbahçe in Veerman, maar dat leidde telkens niet tot een vertrek uit Eindhoven. Hoe hangt de vlag er deze zomer bij, is er sprake van serieuze interesse? "Volgens mij valt dat wel mee", zegt Veerman. "Mijn wens is natuurlijk om een mooie transfer te maken, alleen: zoals het er op dit moment uitziet gaat dat niet gebeuren. Of het oké is als ik blijf? Kijk, ik heb met mijn volle verstand een contract getekend voor vijf jaar, dan gaan we gewoon voor het vierde kampioenschap...", aldus de middenvelder.

Veerman krijgt vervolgens de vraag of hij zo langzamerhand niet 'een prikkel' nodig heeft nu hij de afgelopen seizoenen de Eredivisie gedomineerd heeft met PSV. "Het gaat natuurlijk niet wennen, het blijft altijd mooi", reageert de middenvelder. "Het is alleen vervelend dat je om je heen heel veel hoort: Hoe kan dat nou, dat jij nog nooit een transfer hebt gemaakt? Op een gegeven moment gaat dat wel aan je knagen. Ik ben 27, ik heb twee kinderen en we gaan bijna trouwen. Het is wel een mooie leeftijd om eens ergens anders te kijken, maar op de één of andere manier lukt het niet. Ja, ik heb het gevoel dat mijn carrière niet compleet is als ik niet ook een mooie club in het buitenland heb gehad."