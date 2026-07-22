Joey Veerman diep teleurgesteld: 'Op één of andere manier lukt het niet'

Het lijkt er op dit moment niet op dat Joey Veerman deze zomer gaat vertrekken bij PSV, zo zegt de middenvelder in gesprek met ESPN. De Volendammer draait er niet omheen dat hij graag een mooie transfer naar het buitenland zou willen maken, maar moet tegelijkertijd bekennen dat de concrete belangstelling vooralsnog uitblijft.
De 27-jarige Veerman staat sinds de winterstop van het seizoen 2021/22 onder contract bij PSV, dat hem destijds voor zo'n zes miljoen euro overnam van sc Heerenveen. In Eindhoven veroverde de middenvelder al snel een basisplaats en groeide hij uit tot speler van Oranje, waarvoor hij tot op heden zestien interlands speelde. Namens PSV kwam Veerman inmiddels tot 196 officiële optredens, waarin hij goed was voor 31 goals en 67 assists. Zijn contract loopt nog twee jaar door, tot medio 2028, maar bevat een clausule waardoor hij deze zomer voor een gelimiteerd bedrag van naar verluidt zo'n 20 miljoen euro zou mogen vertrekken.
De afgelopen seizoenen was er al sprake van interesse van clubs als Brentford en Fenerbahçe in Veerman, maar dat leidde telkens niet tot een vertrek uit Eindhoven. Hoe hangt de vlag er deze zomer bij, is er sprake van serieuze interesse? "Volgens mij valt dat wel mee", zegt Veerman. "Mijn wens is natuurlijk om een mooie transfer te maken, alleen: zoals het er op dit moment uitziet gaat dat niet gebeuren. Of het oké is als ik blijf? Kijk, ik heb met mijn volle verstand een contract getekend voor vijf jaar, dan gaan we gewoon voor het vierde kampioenschap...", aldus de middenvelder.
Veerman krijgt vervolgens de vraag of hij zo langzamerhand niet 'een prikkel' nodig heeft nu hij de afgelopen seizoenen de Eredivisie gedomineerd heeft met PSV. "Het gaat natuurlijk niet wennen, het blijft altijd mooi", reageert de middenvelder. "Het is alleen vervelend dat je om je heen heel veel hoort: Hoe kan dat nou, dat jij nog nooit een transfer hebt gemaakt? Op een gegeven moment gaat dat wel aan je knagen. Ik ben 27, ik heb twee kinderen en we gaan bijna trouwen. Het is wel een mooie leeftijd om eens ergens anders te kijken, maar op de één of andere manier lukt het niet. Ja, ik heb het gevoel dat mijn carrière niet compleet is als ik niet ook een mooie club in het buitenland heb gehad."
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Wat Gusa schrijft zal inderdaad kloppen maar daaraan moet ook toegevoegd worden dat de hetze die hij met Ronald Koeman heeft hem ook geen goed zal doen. Bij andere clubs zijn ze niet blind en zal hij als een lastige jongen worden gezien. Met recht groot genoeg voor de eredivisie maar inderdaad zal hij in een topcompetitie te kort schieten en dan mogelijk veroordeeld worden tot invaller/bankzitter. Dan kan hij beter bij PSV blijven en daarna bij zijn geliefde Volendam afbouwen.
@Voetbalfanaat Mee eens hoor. Dat is echt een stukje karaktermoord geweest van Koeman. Zo'n uitspraak kan er voor de rest je carrière voor zorgen dat je dat stempel van 'moeilijke jongen' draagt.
Ik denk dat veel scouts inschatten dat Veerman aan zijn plafond zit bij PSV. In wedstrijden in de CL en bij Oranje heeft hij herhaaldelijk laten zien dat een iets hoger tempo tot foutjes in zijn spel leidt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat Gusa schrijft zal inderdaad kloppen maar daaraan moet ook toegevoegd worden dat de hetze die hij met Ronald Koeman heeft hem ook geen goed zal doen. Bij andere clubs zijn ze niet blind en zal hij als een lastige jongen worden gezien. Met recht groot genoeg voor de eredivisie maar inderdaad zal hij in een topcompetitie te kort schieten en dan mogelijk veroordeeld worden tot invaller/bankzitter. Dan kan hij beter bij PSV blijven en daarna bij zijn geliefde Volendam afbouwen.
@Voetbalfanaat Mee eens hoor. Dat is echt een stukje karaktermoord geweest van Koeman. Zo'n uitspraak kan er voor de rest je carrière voor zorgen dat je dat stempel van 'moeilijke jongen' draagt.
Ik denk dat veel scouts inschatten dat Veerman aan zijn plafond zit bij PSV. In wedstrijden in de CL en bij Oranje heeft hij herhaaldelijk laten zien dat een iets hoger tempo tot foutjes in zijn spel leidt.