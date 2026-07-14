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Ajax en PSV in de markt voor Lucca Marques: ontsnappingsclausule van 80 miljoen

14 juli 2026, 19:29
Lucca Marques São Paulo
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ajax en PSV zijn in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in Brazilië. Volgens de Braziliaanse tak van ESPN hebben beide Nederlandse topclubs hun oog laten vallen op Lucca Marques.

Marques is een negentienjarige vleugelaanvaller die op dit moment onder contract staat bij São Paulo. De rechtspoot kan op beide flanken uit de voeten.

Marques is afkomstig uit de jeugdopleiding van São Paulo en speelde in totaal 26 officiële wedstrijden voor de Braziliaanse grootmacht. Daarin wist hij één doelpunt te maken.

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Marques, jeugdinternational van Brazilië, heeft nog een contract tot de zomer van 2028 bij São Paulo. Zijn transferwaarde bedraagt volgen Transfermarkt drie miljoen euro, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij voor die prijs op te halen is: volgens ESPN bedraagt de ontsnappingsclausule in zijn contract liefst tachtig miljoen euro.

Ajax en PSV zijn naar verluidt niet de enige clubs met belangstelling voor Marques: ook het FC Porto van Francesco Farioli zou interesse hebben.

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Vriendje Stokvis
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9.310 Likes
Vriendje Stokvis
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Ik begrijp niet waar Ajax dat geld vandaan haalt. Tachtig miljoen is best veel geld.

Kramer
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1.387 Dagen lid
20.148 Likes
Kramer
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1 januari een eigen vermogen van 205 miljoen Euro. Feyenoord bijvoorbeeld 37,5 miljoen en PSV 48 miljoen. Dus Ajax is gewoon nog steeds voorzien van een goede pot geld.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.978 Reacties
663 Dagen lid
9.310 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik begrijp niet waar Ajax dat geld vandaan haalt. Tachtig miljoen is best veel geld.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.046 Reacties
1.387 Dagen lid
20.148 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

1 januari een eigen vermogen van 205 miljoen Euro. Feyenoord bijvoorbeeld 37,5 miljoen en PSV 48 miljoen. Dus Ajax is gewoon nog steeds voorzien van een goede pot geld.

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