Ajax en PSV in de markt voor Lucca Marques: ontsnappingsclausule van 80 miljoen

Ajax en PSV zijn in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in Brazilië. Volgens de Braziliaanse tak van ESPN hebben beide Nederlandse topclubs hun oog laten vallen op Lucca Marques.

Marques is een negentienjarige vleugelaanvaller die op dit moment onder contract staat bij São Paulo. De rechtspoot kan op beide flanken uit de voeten.

Marques is afkomstig uit de jeugdopleiding van São Paulo en speelde in totaal 26 officiële wedstrijden voor de Braziliaanse grootmacht. Daarin wist hij één doelpunt te maken.

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Marques, jeugdinternational van Brazilië, heeft nog een contract tot de zomer van 2028 bij São Paulo. Zijn transferwaarde bedraagt volgen Transfermarkt drie miljoen euro, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij voor die prijs op te halen is: volgens ESPN bedraagt de ontsnappingsclausule in zijn contract liefst tachtig miljoen euro.

Ajax en PSV zijn naar verluidt niet de enige clubs met belangstelling voor Marques: ook het FC Porto van Francesco Farioli zou interesse hebben.