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Nederlandse kijkers woest: Ivan Barton benadeelt Spanje tegen Frankrijk

14 juli 2026, 21:53
Lamine Yamal Ivan Barton Kylian Mbappé Franrkijk Spanje
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ivan Barton ligt onder vuur tijdens het duel tussen Frankrijk en Spanje in de halve finale van het WK. Kijkers thuis zagen de scheidsrechter uit Salvador een grote fout maken in de openingsfase van de wedstrijd.

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Barton had zijn handen vol aan beide teams in de openingsfase van de wedstrijd. De arbiter slingerde Adrien Rabiot al na negen minuten op de bon, nadat de Franse middenvelder zijn noppen vol op de voet van Dani Olmo had geplaatst.

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Kort erna beging ook Michael Olise een forse overtreding. De Franse aanvallende middenvelder plaatste zijn noppen vol op de achillespees van Rodri, waarna Barton floot voor een overtreding. De scheidsrechter liet Olise echter wegkomen zonder kaart en dat zorgt voor veel verontwaardiging bij veel kijkers.

“Frankrijk had al met 10 man moeten staan na bijna enkelbreuk door overtreding Olise”, schrijft een Nederlandse kijker bijvoorbeeld op X. Het bericht krijgt veel bijval online.

Barton was Spanje in de twintigste minuut overigens wel goedgezind, toen Lucas Digne zich verslikte aan Lamine Yamal en de Spaanse sterspeler in de zestien vloerde. Het leverde Spanje een strafschop op, die uiteindelijk feilloos werd benut door Mikel Oyarzabal: 0-1. Dat is halverwege ook de ruststand.

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Michael Olise

Michael Olise
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 24 jaar (12 dec. 2001)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
32
15
2024/2025
Bayern München
34
12
2023/2024
Palace
19
10
2022/2023
Palace
37
2

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Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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