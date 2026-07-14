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Harry Kane kan transferklapper maken: entourage opent gesprek met Bayern München

14 juli 2026, 06:55
Harry Kane
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Al Hilal is in de markt om Harry Kane over te nemen van Bayern München en heeft inmiddels de eerste gesprekken geopend met de entourage van de Engelse topspits, dat meldt Sky Sport althans. Hoewel de Saudische topclub onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de topspits over te nemen.

De 32-jarige spits heeft zelf nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. Kane maakte in de zomer van 2023 de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern München en gaat daar momenteel zijn laatste contractjaar in. De verbintenis van de aanvoerder van Engeland loopt nog tot medio volgend jaar, al is de Duitse club juist in onderhandeling om dat contract open te breken en te verlengen tot 2028 of 2029.

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Al Hilal is bezig met het bouwen van een sterke voorhoede en versterkte zich eerder deze zomer al met grote namen als Darwin Núñez en Karim Benzema. Tot op heden heeft de Saudische leiding zich echter nog niet officieel gemeld bij de clubleiding van Bayern München, waardoor de gesprekken zich nog in een verkennende fase bevinden.

Afkoopclausule Harry Kane verlopen

Aanvankelijk werd gemeld dat de centrumspits voor een vastgesteld bedrag van 65 miljoen euro zou kunnen vertrekken tijdens zijn derde seizoen in Duitsland. Die specifieke afkoopclausule is echter ongebruikt verlopen, omdat de international uiterlijk in januari van dit jaar formeel bij de clubleiding had moeten aangeven dat hij hiervan gebruik wilde maken. Hierdoor heeft Bayern München momenteel de volledige controle over een eventuele transfersom en is de club niet langer verplicht om mee te werken aan een vertrek voor dat bedrag.

Zie jij Harry Kane al op korte termijn de overstap maken naar Saudi-Arabië?

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Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 32 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
31
36
2024/2025
Bayern München
31
26
2023/2024
Bayern München
32
36
2023/2024
Spurs
0
0

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
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2
Leverkusen
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3
Bayern München
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4
Dortmund
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5
M'gladbach
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