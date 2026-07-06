Nederlanders lachen Engeland uit tijdens wedstrijd tegen Mexico: 'Gerechtigheid!'

Sommige fans van het Nederlands elftal spreken van ‘gerechtigheid’, na een toegekende strafschop in de WK-wedstrijd tussen Engeland en Mexico. veroorzaakte een strafschop voor een vergelijkbare overtreding als waar hij zelf nog van profiteerde op het EK 2024 in de halve finale tegen Nederland.

Halverwege de tweede helft raakte Kane met een hooggeheven been zijn tegenstander Brian Gutiérrez. Het moment deed denken aan de veelbesproken overtreding van Denzel Dumfries op Kane in de halve finale van het EK 2024. Net als toen liet de scheidsrechter doorvoetballen, totdat de videoscheidsrechter op de lijn kwam. In beide gevallen werd een strafschop gegeven, die werd benut.

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Op X spreken veel Nederlandse kijkers van ‘gerechtigheid’: ze trekken massaal de vergelijking tussen de twee momenten. In Engeland wordt echter niet zo ver teruggedacht. In de studio bij de BBC werd vooral de vergelijking getrokken met een soortgelijke overtreding van Luka Modric in de groepsfasewedstrijd tussen Kroatië en Engeland, waar ook een penalty op volgde.

De meningen over de Mexicaanse strafschop zijn verdeeld. Oud-doelman Joe Hart kan zich vinden in de keuze; oud-spits Alan Shearer niet. “Kane raakt de voet van de tegenstander inderdaad licht, maar voor mij is dat absoluut niet voldoende om hiervoor een strafschop te geven."

Darren Cann, assistent-scheidsrechter tijdens de WK-finale van 2010, heeft begrip voor de keuze. "Dit is een strafschop. Kane raakt helaas de voet van de Mexicaanse speler. Het lijkt een beetje op de situatie waarbij Engeland in de eerste groepswedstrijd een penalty kreeg na de overtreding van Modric. Kane heeft simpelweg niet door dat er van achteren een tegenstander inkomt."

Tuchel haalt uit naar arbitrage

Bondscoach ThomasTuchel van Engeland haalt na afloop hard uit naar de arbitrage: “De scheidsrechters zijn gewoon niet goed genoeg en de vierde officials ook. Volgens mij zaten er drie mensen uit Zuid-Amerika in het VAR-hok, klopt dat?” Videoscheidsrechter Nicolás Gallo (Colombia), assistent-VAR Juan Lara (Chili) en support-VAR Juan Soto (Venezuela) komen inderdaad uit Zuid-Amerika.

“Was er sprake van een overduidelijke fout? Bij de penalty zeker niet. De scheidsrechter had niet eens gefloten voor een overtreding. De scheidsrechter en de vierde official waren niet goed genoeg. De blessuretijd was elf minuten, maar dan geeft hij nog twee corners om er twaalf minuten van te maken. Alles zat tegen, maar wij weigerden op te geven”, aldus Tuchel.