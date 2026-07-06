Na de uitschakeling van Brazilië op het WK heeft definitief afscheid genomen van de nationale ploeg. De 34-jarige aanvaller kon zijn emoties na de nederlaag tegen Noorwegen niet bedwingen en maakte direct na afloop bekend dat zijn interlandloopbaan erop zit. Daarmee komt een einde aan een tijdperk waarin hij uitgroeide tot de meest trefzekere international uit de Braziliaanse geschiedenis.

Na het laatste fluitsignaal zakte Neymar geëmotioneerd naar de grond, waarna ploeggenoten hem probeerden te troosten. Kort daarna sprak hij openhartig over zijn beslissing. "Ik heb alles geprobeerd, echt alles. Maar nu is het voorbij. Hier begon mijn reis en hier eindigt die ook", vertelde hij. Neymar maakte in augustus 2010 zijn debuut voor Brazilië in een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten in het MetLife Stadium. In datzelfde stadion blek Zweden zondagavond te sterk.

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Met zijn afscheid sluit Neymar een indrukwekkende interlandcarrière af. De aanvaller kwam tot 129 wedstrijden voor Brazilië en maakte daarin tachtig doelpunten, drie meer dan Pelé. Daarnaast is alleen Cafu, met 142 interlands, vaker uitgekomen voor de nationale ploeg.

Neymar neemt afscheid als recordhouder

Ondanks een hardnekkige blessure aan zijn rechterkuit wist Neymar tijdens dit WK toch nog een bijzonder hoofdstuk aan zijn carrière toe te voegen. Hij kwam slechts twee keer als invaller in actie, maar scoorde tegen Noorwegen nog vanaf de strafschopstip in blessuretijd. Daardoor werd hij, naast Pelé, pas de tweede Braziliaan die op vier verschillende WK's minimaal één doelpunt maakte.

De laatste jaren werd Neymar regelmatig afgeremd door blessures, waardoor zijn invloed op het nationale elftal steeds kleiner werd. Na ruim vijftien jaar in het shirt van Brazilië maakt hij nu plaats voor een nieuwe generatie internationals.

Henry en Ibrahimovic brengen eerbetoon

Kort na Neymars aankondiging sprak Thierry Henry bij FOX Sports vol bewondering over de Braziliaan. "Dankjewel. Dit is een speler voor wie ik zonder twijfel een kaartje had gekocht. We kunnen het over tactiek hebben of over van alles en nog wat, maar hij kon overal spelen, in elk systeem en in iedere competitie. Met zijn doelpunten, zijn glimlach en zijn acties liet hij miljoenen mensen van voetbal houden."

Henry wilde het afscheid niet laten overschaduwen door de WK-uitschakeling. "Ik wil niet praten over hoe dit WK voor hem eindigde. Ik wil juist stilstaan bij wat hij het voetbal heeft gegeven. Neymar was en blijft een geweldige voetballer. Bedankt voor alles, ik heb enorm van hem genoten."

Ook Zlatan Ibrahimovic had lovende woorden voor de Braziliaan. "Hij zal herinnerd worden als een geweldige voetballer die eerst indruk maakte in Brazilië en daarna ook in Europa. Bij Barcelona deed hij het fantastisch en ook bij Paris Saint-Germain liet hij zien hoe goed hij was. Natuurlijk zullen mensen zeggen dat hij misschien nog meer had kunnen bereiken, omdat iedereen hoopte dat hij ooit de Ballon d'Or zou winnen. Maar zijn talent was ongelooflijk en zijn technische kwaliteiten waren werkelijk ongekend. Dit is een verdrietige dag voor het Braziliaanse voetbal."