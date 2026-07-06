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Cristiano Ronaldo komt met groot toekomstnieuws

6 juli 2026, 09:24   Bijgewerkt: 09:44
Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Cristiano Ronaldo is bezig aan zijn laatste WK, zo bevestigt hij op de persconferentie in aanloop naar de achtste finale van Portugal tegen Spanje. De 41-jarige aanvaller is overigens nog niet van plan om te stoppen met voetballen.

Enkele dagen geleden kwam de zus van Ronaldo, Kátia Aveiro, met het nieuws dat haar broer momenteel bezig is aan zijn laatste WK. “Volgens een betrouwbare bron is dit zijn laatste dans: het WK”, zo gaf ze aan in gesprek met Sport TV in aanloop naar de zestiende finale tegen Kroatië (2-1).

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Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Spanje gaat Ronaldo in op de woorden van zijn zus. “Ja, het is mijn laatste WK”, bevestigt hij. “Ik moet elke dag genieten. Hopelijk is het morgen niet mijn laatste wedstrijd”, spreekt de Portugees het vertrouwen in een goed resultaat tegen de Europees kampioen uit. “Hopelijk wordt morgen niet mijn laatste duel, zodat jullie mij nog een keer kunnen bekritiseren”, deelt hij vervolgens een plaagstootje uit aan de pers.

Hoewel Ronaldo al 41 jaar oud is, is hij nog niet van plan om te stoppen met voetballen. “Ik stop wanneer ik wil, niet wanneer jullie willen”, maakt hij duidelijk. De spits heeft nog een contract voor een seizoen bij Al-Nassr en zal dus in ieder geval komend jaar nog in Saudi-Arabië te bewonderen zijn.

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Colombia
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
DR Congo
3
1
4
4
Oezbekistan
3
-9
0

Complete Stand

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