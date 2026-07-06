Mauricio Pochettino heeft op zijn persconferentie voor het duel tussen de Verenigde Staten en België gereageerd op de beslissing van de FIFA om geen schorsing op te leggen. De bondscoach van de VS vindt het een goede zaak en stelt dat zijn ploeg al genoeg is gestraft door 25 minuten met tien man te spelen tegen Bosnië-Herzegovina.

De soap rondom Balogun is in volle gang. De spits van de VS kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina na 64 minuten een rode kaart, wat hem normaal gesproken een automatische schorsing van een duel zou opleveren. De FIFA heeft echter besloten de schorsing van de Amerikaanse topscorer ‘op te schorten’, naar verluidt na een telefoontje vanuit het Witte Huis. België is hier niet over te spreken en heeft inmiddels een beroep aangetekend tegen de beslissing.

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Bondscoach Rudi Garcia noemde de beslissing van de FIFA een ‘1 aprilgrap’. Op zijn persconferentie moet Pochettino lachen om die opmerking. “Ik ken Rudi. Hij is een goede coach en mooie mens. Ik snap dat hij zijn ploeg wil verdedigen”, begint de Argentijn. “Maar we moeten eerlijk zijn: deze beslissing moet iederéén in het voetbal toejuichen, op vlak van vertrouwen en integriteit in de sport”, vervolgt hij. Pochettino stelt dat hij vindt dat zijn ploeg al ‘meer dan genoeg is bestraft’ door zo’n 25 minuten zonder Balogun te moeten spelen. “Dat was pas oneerlijk en daar zal 99,9% van de voetbalkenners het over eens zijn", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws, dat spreekt van een 'hallucinant betoog'.

De keuzeheer benadrukt dat Balogun ‘geen intentie’ had om zijn tegenstander te raken en spreekt van een ‘ongelukkig’ moment. “De VAR had nooit mogen ingrijpen en dan was er geen rode kaart geweest. Als je dan niet gelooft dat wij genoeg zijn gestraft… Het is niet eens een discussie”, aldus Pochettino.

Naar eigen zeggen is de bondscoach helemaal niet betrokken geweest bij de beslissing. Ook heeft hij de reactie van Donald Trump op social media niet gezien. “Ik was op de training, heb daarna gedoucht, een burrito gegeten, koffie gedronken en ben in de auto gestapt om naar de persconferentie te komen. Ik had geen tijd om social media te checken”, aldus Pochettino, die niets wil weten van een mogelijke ingreep van Trump. “Je mag de dingen niet verwarren met elkaar. Dit is een beslissing van de FIFA, op basis van de slechte tussenkomst van de VAR. Die is nu teruggedraaid. Simpel”, besluit hij.