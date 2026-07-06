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Luciano Valente smeekt teamgenoot langer te blijven bij Feyenoord

6 juli 2026, 11:07
Feyenoord-speler Luciano Valente
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Luciano Valente hoopt dat Calvin Stengs langer bij Feyenoord blijft, zo maakt hij duidelijk op Instagram. De aanvallende middenvelder reageert onder een post van Stengs met een duidelijk verzoek voor de linkspoot.

De toekomst van Stengs is nog altijd onzeker. De rechtsbuiten speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Pisa SC, maar kwam door blessureleed slechts tot vier wedstrijden voor de Italiaanse club. Deze zomer keerde Stengs daarom terug bij Feyenoord, waar hij nog een contract voor een seizoen heeft.

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Feyenoord begon vorige week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en speelde afgelopen weekend zijn eerste oefenduel, een 0-6 overwinning bij FC Dordrecht. Giovanni van Bronckhorst liet Stengs in die wedstrijd vanaf de aftrap beginnen en de linkspoot betaalde dat vertrouwen uit. Hij opende na 22 minuten de score, terwijl hij ook de aangever was bij de 0-2 van Valente.

Zondagavond plaatste Stengs een reeks foto’s op Instagram van zijn eerste week terug in Rotterdam. In de reacties maakt Valente zijn standpunt over de toekomst van de 27-jarige creatieveling heel duidelijk. “Blijf nouuuu”, smeekt de middenvelder, die dus duidelijk onder de indruk is geraakt van Stengs.

Reactie Luciano Valente op Calvin Stengs
© Instagram @lucianovalente40

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Calvin Stengs

Calvin Stengs
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
4
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
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5
Excelsior
0
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Feyenoord
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Fortuna
0
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