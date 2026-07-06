hoopt dat langer bij Feyenoord blijft, zo maakt hij duidelijk op Instagram. De aanvallende middenvelder reageert onder een post van Stengs met een duidelijk verzoek voor de linkspoot.

De toekomst van Stengs is nog altijd onzeker. De rechtsbuiten speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Pisa SC, maar kwam door blessureleed slechts tot vier wedstrijden voor de Italiaanse club. Deze zomer keerde Stengs daarom terug bij Feyenoord, waar hij nog een contract voor een seizoen heeft.

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Feyenoord begon vorige week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en speelde afgelopen weekend zijn eerste oefenduel, een 0-6 overwinning bij FC Dordrecht. Giovanni van Bronckhorst liet Stengs in die wedstrijd vanaf de aftrap beginnen en de linkspoot betaalde dat vertrouwen uit. Hij opende na 22 minuten de score, terwijl hij ook de aangever was bij de 0-2 van Valente.

Zondagavond plaatste Stengs een reeks foto’s op Instagram van zijn eerste week terug in Rotterdam. In de reacties maakt Valente zijn standpunt over de toekomst van de 27-jarige creatieveling heel duidelijk. “Blijf nouuuu”, smeekt de middenvelder, die dus duidelijk onder de indruk is geraakt van Stengs.