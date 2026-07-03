'Feyenoord lijkt Ajax én PSV af te troeven in strijd om toptalent (16)'

Feyenoord lijkt de strijd om Emmanuel Fejokwu te gaan winnen. De 16-jarige verdediger, die jeugdinterlands voor zowel Engeland als Nederland achter zijn naam heeft, vertrok vorige maand bij West Ham United en zou ook op de verlanglijstjes van Ajax én PSV hebben gestaan.

Fejokwu is geboren in Nederland, maar verhuisde (net als bijvoorbeeld huidig Oranje-international Jeremie Frimpong) op jonge leeftijd naar Engeland. Hij heeft voor de Onder-15 en de Onder-16 van zowel Nederland als Engeland gespeeld. In december vorig jaar kwam hij namens de Oranje-talenten zelfs tot scoren tégen Engeland.

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Eind vorig jaar werd ook duidelijk dat Fejokwu de clubs voor het uitkiezen had. De Daily Mail schreef destijds dat vanuit Nederland de gehele traditionele top-drie op het vinkentouw zat, terwijl West Ham dolgraag met de verdediger verder zou willen en ook een aantal Engelse topclubs hem in het vizier hadden. Daarnaast zouden onder meer Lille, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Internazionale óók naar de diensten van Fejokwu hengelen, zo wist de tabloid destijds te melden.

Fejokwu heeft West Ham in juni verlaten en kan nu dus transfervrij worden opgepikt. Het X-account WFCGRONINGEN komt met hoopgevend nieuws voor Feyenoord: "In Rotterdam zijn ze in goede hooop van een toptalent. Emmanuel Fejokwu, de zestienjarige verdediger van West Ham United, lijkt te kiezen voor Feyenoord, volgens horen", schrijft het account.