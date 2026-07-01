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'Feyenoord slaat Frans miljoenenbod op Gjivai Zechiël af'

1 juli 2026, 17:58
Gjivai Zechiël met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Lille OSC heeft een eerste bod op Gjivai Zechiël uitgebracht bij Feyenoord, zo melden Feyenoord Transfermarkt en FR12. De Rotterdammers zouden op het punt staan om het bod, ter hoogte van meerdere miljoenen euro's, naast zich neer te leggen.

Zechiël (22) is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en Feyenoord. Namens Feyenoord kwam hij tot dusverre tot 16 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel drie assists afleverde. De afgelopen seizoenen werd de international van Jong Oranje verhuurd aan achtereenvolgens Sparta en FC Utrecht. In het shirt van de Domstedelingen haalde hij afgelopen seizoen zowel qua doelpunten (10) als assists (ook 10) de dubbele cijfers.

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Bij de start van de voorbereiding meldt Zechiël zich normaal gesproken weer bij Feyenoord, waar na het vertrek van Robin van Persie met Giovanni van Bronckhorst een nieuw gezicht voor de groep staat. Lille hoopt de middenvelder echter naar de Ligue 1 te halen, als de informatie van Feyenoord Transfermarkt en FR12 inderdaad klopt. "Lille heeft een bod van meerdere miljoenen uitgebracht op Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël", zo valt te lezen op X. "De speler is in gesprek met de Ligue 1-club. Er is nog geen besluit genomen. Feyenoord staat op het punt om het eerste bod af te wijzen."

Lille eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Franse Ligue 1. De club verzekerde zich daarmee van een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions Leageue.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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