Feyenoord één dag na eerste puntverlies ook onderuit in oefenduel

Feyenoord heeft maandagmiddag een oefenduel met KVC Westerlo verloren. De Rotterdammers traden aan met een volledig B-elftal en gingen met 1-2 onderuit tegen de Belgische ploeg. Shaqueel van Persie nam de enige treffer van Feyenoord voor zijn rekening.

Feyenoord verspeelde zondag in de Eredivisie punten tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst gaf in De Kuip een 2-0-voorsprong uit handen en moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Een dag later kregen de reserves de kans tegen Westerlo, dat met twee nederlagen een slechte start kent in de Belgische Pro League.

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De Rotterdammers kwamen na een klein halfuur op voorsprong. Uit een corner kon Van Persie de 1-0 binnentikken, op aangeven van Sem Steijn. De voorsprong bleek echter niet voldoende voor de overwinning.

Westerlo kwam nog voor rust langszij en sloeg in de tweede helft opnieuw toe uit een hoekschop. Daarmee maakten de Belgen de 1-2, waarna Feyenoord niet meer langszij wist te komen.

Niet alleen de reservespelers kwamen in actie, ook de technische staf zag er anders uit dan een dag eerder. Feyenoord werd tegen Westerlo gecoacht door Sipke Hulshoff en Saïd Bakkati.

Opstelling Feyenoord: Bossin; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels; Kasanwirjo, Steijn, Van den Elshout; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Gonçalo Borges.