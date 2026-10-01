Spaanse media trekken duidelijke conclusie over Nederlands elftal

De Spaanse pers heeft met bovengemiddelde belangstelling gekeken naar het Nederlands elftal tegen Griekenland. Dat heeft uiteraard alles te maken met bondscoach Xavi Hernández. Oranje speelde een slechte eerste helft, maar de drie wissels van Xavi in de pauze veranderden volgens de Spaanse media alles.

Nederland beleefde een dramatische eerste helft in Thessaloniki en in het liveverslag van Mundo Deportivo klonk al snel kritiek. De Spaanse sportkrant zag veel balbezit, maar nauwelijks dreiging. “Oranje is te vlak”, luidde het oordeel al na een klein halfuur. Even later keek Mundo Deportivo met verbazing naar de verhoudingen op het veld: “Wat een verschil tussen beide ploegen.”

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De 2-0 van Giorgos Masouras, kort voor de rust, maakte het Spaanse oordeel nog harder. “Een absoluut drama voor Nederland”, schreef Mundo Deportivo nadat balverlies van Ruben van Bommel genadeloos werd afgestraft. Joey Veerman was volgens het medium vrijwel de enige Oranje-international die op het middenveld nog iets wist te creëren.

AS ziet ‘steriel’ Oranje volledig veranderen

Ook AS zag voor rust een Nederlands elftal dat nauwelijks raad wist met de Grieken. De krant schrijft dat de thuisploeg verdiend een marge van twee doelpunten opbouwde en zelfs verder had kunnen uitlopen. “Griekenland kon verrassen, de bal veroveren en het vrij steriele balbezit van de tegenstander neutraliseren”, constateert AS.

Xavi besloot vervolgens hard in te grijpen. Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Noa Lang vervingen Quinten Timber, Guus Til en Van Bommel. Mundo Deportivo vond met name de entree van de eerste twee noodzakelijk en zag onmiddellijk een ander Nederland: “Nederland kwam met een versnelling meer uit de kleedkamer.”

Dat beeld wordt gedeeld door AS. De Spaanse krant benadrukt dat Nederland na de ingreep veel hoger op het veld kwam te spelen en plotseling op gevaarlijke plekken aan de bal verscheen. Na de aansluitingstreffer van Virgil van Dijk werd de druk steeds groter. Denzel Dumfries zag vervolgens twee doelpunten wegens buitenspel worden afgekeurd.

‘De trend was duidelijk’

Voor AS was tegen die tijd wel duidelijk welke kant de wedstrijd opging. “De trend was duidelijk”, schrijft de krant over de steeds grotere Nederlandse druk. Uiteindelijk maakte Reijnders vlak voor tijd alsnog de 2-2 en voorkwam hij dat Xavi zijn eerste nederlaag als bondscoach van Oranje leed.

De drie wissels van Xavi brachten precies de spelers binnen de lijnen die uiteindelijk het wedstrijdbeeld deden kantelen. AS concludeert: “Gigantische reactie van Xavi.”