Wim Kieft vertelt eerlijk wat hij tegen Noa Lang heeft

Wim Kieft is na het Nations League-duel van Nederland met Griekenland (2-2) positief over . Toch kraakt de oud-voetballer en analist ook nog een kritische noot over de linkervleugelaanvaller.

Lang moest tegen Griekenland aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, net als in de duels van vorige week met Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege). Bondscoach Xavi Hernández gaf Ruben van Bommel de voorkeur op de linksbuitenpositie. Cody Gakpo ontbrak vanwege een blessure in Griekenland.

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Oranje keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, waarna Lang meteen na rust binnen de lijnen werd gebracht door Xavi. Met de linkervleugelaanvaller van Napoli op het veld wist Nederland zich in de tweede helft toch nog naar een gelijkspel te knokken.

Lang maakte zelf een bedrijvige indruk. Hij was onder meer betrokken bij de late gelijkmaker: Tijjani Reijnders scoorde vanbinnen het strafschopgebied, nadat hij de bal na een voorzet van Lang met enig fortuin voor de voeten kreeg.

“Noa Lang bracht wel veel”, begint Kieft in eerste instantie positief over de invaller. De analist is daarna echter kritischer: “Wat ik altijd een beetje tegen Noa Lang heb, is dat hij altijd naar zijn rechtervoet gaat. Gakpo en Van Bommel willen ook nog wel eens buitenom gaan.”

“Maar hij heeft natuurlijk wel veel gevoel in zijn voeten. Als hij op dreef is, heeft hij een goede flair en dreiging”, vervolgt Kieft dan weer positiever. “Vandaag was dat nodig, want de ruimte om buitenom te gaan was er veel minder. Er kwam een hoop dreiging uit zijn voorzetten.”

Rafael van der Vaart is gecharmeerd van de kwaliteiten van Lang. “Wat hij voor heeft op Gakpo en Van Bommel is dat hij in de kleine ruimte meer kan. Gakpo heeft toch wat meer ruimte nodig”, aldus de oud-middenvelder.