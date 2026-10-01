Live voetbal

Wim Kieft vertelt eerlijk wat hij tegen Noa Lang heeft

1 oktober 2026, 23:40
Wim Kieft Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Wim Kieft is na het Nations League-duel van Nederland met Griekenland (2-2) positief over Noa Lang. Toch kraakt de oud-voetballer en analist ook nog een kritische noot over de linkervleugelaanvaller.

Lang moest tegen Griekenland aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, net als in de duels van vorige week met Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege). Bondscoach Xavi Hernández gaf Ruben van Bommel de voorkeur op de linksbuitenpositie. Cody Gakpo ontbrak vanwege een blessure in Griekenland.

Artikel gaat verder onder video

Oranje keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, waarna Lang meteen na rust binnen de lijnen werd gebracht door Xavi. Met de linkervleugelaanvaller van Napoli op het veld wist Nederland zich in de tweede helft toch nog naar een gelijkspel te knokken.

Lang maakte zelf een bedrijvige indruk. Hij was onder meer betrokken bij de late gelijkmaker: Tijjani Reijnders scoorde vanbinnen het strafschopgebied, nadat hij de bal na een voorzet van Lang met enig fortuin voor de voeten kreeg.

“Noa Lang bracht wel veel”, begint Kieft in eerste instantie positief over de invaller. De analist is daarna echter kritischer: “Wat ik altijd een beetje tegen Noa Lang heb, is dat hij altijd naar zijn rechtervoet gaat. Gakpo en Van Bommel willen ook nog wel eens buitenom gaan.”

“Maar hij heeft natuurlijk wel veel gevoel in zijn voeten. Als hij op dreef is, heeft hij een goede flair en dreiging”, vervolgt Kieft dan weer positiever. “Vandaag was dat nodig, want de ruimte om buitenom te gaan was er veel minder. Er kwam een hoop dreiging uit zijn voorzetten.”

Rafael van der Vaart is gecharmeerd van de kwaliteiten van Lang. “Wat hij voor heeft op Gakpo en Van Bommel is dat hij in de kleine ruimte meer kan. Gakpo heeft toch wat meer ruimte nodig”, aldus de oud-middenvelder.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Een liveverslag van Griekenland - Nederland

Teruglezen | Zo sleepte Oranje een punt uit het vuur in Thessaloniki

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
  • 12
Xavi/Griekenland

Griekse media melden onrust bij Oranje, vlak voor belangrijk duel

  • wo 30 september, 08:06
  • 30 sep. 08:06
  • 6
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 22
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Napoli
4
0
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws