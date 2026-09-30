Ivan Jovanovic heeft veel respect voor het Nederlands elftal. De bondscoach van Griekenland rekent Oranje tot de top van Europa, vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan het onderlinge duel van donderdagavond.

Griekenland neemt het donderdagavond in Thessaloniki op tegen Nederland in de Nations League. De Grieken beginnen met vertrouwen aan het duel na de zeges op Servië en Duitsland, maar Jovanovic schat Oranje hoger in.

'Meer kwaliteit dan Duitsland en Servië'

Artikel gaat verder onder video

Op de vraag of Nederland over meer kwaliteit beschikt dan de twee eerdere tegenstanders van Griekenland, hoeft Jovanovic niet lang na te denken. “Ja, Nederland behoort absoluut tot de beste ploegen van Europa. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de spelers, maar ook met hun speelstijl en snelheid."

Jovanovic is daarnaast te spreken over de keuze van de KNVB voor Xavi Hernández als nieuwe bondscoach. Volgens hem sluit die uitstekend aan bij het voetbal dat Nederland wil spelen. “Ik denk dat de keuze voor de trainer, zeker als je kijkt naar de speelstijl, heel passend is geweest. Dit is een ploeg met ontzettend veel potentie, ook richting de toekomst.”

“Morgen spelen we tegen de beste spelers van Nederland", blikt de Serviër vooruit. "De vorige keer stonden we tegenover de beste spelers van Duitsland. Dat zijn ploegen van een heel hoog niveau.”

De Grieken boekten hun recente successen buitenshuis, maar krijgen tegen Oranje in een vol Toumba Stadion de kans om die lijn voor eigen publiek door te trekken. Jovanovic ziet daarin een nieuwe uitdaging voor zijn elftal. “Dit zijn juist de wedstrijden die veel belangstelling oproepen, tegen de goede ploegen”, aldus de bondscoach. "Als we het buitenshuis kunnen laten zien, dan gaan we proberen dat nu ook thuis te doen."