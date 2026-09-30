Crisis rond Cristiano Ronaldo: 'Sfeer is gespannen en ongemakkelijk'

heeft woensdag voor de derde dag op rij de groepstraining van Portugal laten schieten. Volgens A Bola verliet de 41-jarige aanvoerder het Parken Stadion in Kopenhagen kort nadat bondscoach Jorge Jesus op zijn persconferentie nog had verzekerd dat Ronaldo diezelfde middag gewoon op het veld zou verschijnen. Ondertussen zouden de oplopende spanningen rond de vedette binnen de Portugese selectie al tot crisisgesprekken hebben geleid.

Terwijl vrijwel de volledige Portugese selectie zich op het gras van Parken meldde, stapte Ronaldo in een busje van de voetbalbond en vertrok hij uit het stadion. Alleen Francisco Conceição ontbrak eveneens bij de groepstraining.

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Enkele minuten eerder had Jesus nog geprobeerd alle twijfel over Ronaldo's aanwezigheid weg te nemen. “Gisteren heeft hij niet geweigerd om te trainen. Francisco Conceição trainde niet omdat hij geblesseerd was, Félix hebben we wat rust gegeven om de vermoeidheid uit zijn benen te krijgen en Cris heeft in de fitness gewerkt. Vandaag gaat hij trainen. Het is de vierde dag, dus hij gaat trainen”, aldus de bondscoach.

Die verwachting kwam dus niet uit, maar volgens Jesus is geen sprake van weigering. "Cristiano Ronaldo heeft niet geweigerd om te trainen", reageert de keuzeheer. "Er is helemaal geen probleem.”

Spanning na reserverol tegen Noorwegen

De onrust ontstond na de 1-2 overwinning op Noorwegen van zondag. Ronaldo bleef in Oslo negentig minuten op de bank en was daar niet blij mee. Na het laatste fluitsignaal liep hij direct richting de kleedkamer. Vooraf werd met Ronaldo afgesproken dat hij tijdens de wedstrijd zou invallen. Jesus besloot tijdens het duel echter van dat plan af te wijken.

“Ik had met hem afgesproken dat hij het laatste halfuur zou spelen, maar de wedstrijd vroeg daar niet om”, legde Jesus na afloop uit bij RTP. “De wedstrijd ontwikkelde zich op een bepaalde manier en daardoor was het niet langer het juiste moment om Cris te brengen. We hadden op dat moment een andere speler nodig om de balans en het resultaat te bewaken”, aldus de bondscoach.

Sindsdien trainde Ronaldo niet meer volledig met zijn ploeggenoten. De Portugese voetbalbond meldde dat hij individueel fitnesswerk verrichtte. Dinsdag verliet hij de training eveneens om zijn persoonlijke programma af te werken in de fitnessruimte van het teamhotel. Naar verluidt beschikte de gym in het stadion in Malmö, waar Portugal trainde, niet over de apparatuur die Ronaldo voor zijn individuele sessie nodig had.

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Portugese media schrijven over een crisissfeer. Record sprak dinsdagavond al van een 'interne aardbeving' en een 'gespannen en ongemakkelijke' sfeer. Maar, zo maakt Jesus duidelijk na de training van woensdag: "Cristiano zei tegen mij: als je wilt dat ik speel, dan speel ik. Als je wilt dat ik op de bank zit, dan zit ik op de bank. En als je wilt dat ik op de tribune zit, dan doe ik dat."

Crisisgesprekken binnen Portugese kamp

Volgens The Telegraph vinden inmiddels evenwel 'crisisgesprekken' plaats binnen het Portugese kamp. De spanningen tussen de aanvoerder en Jesus zouden na de wedstrijd tegen Noorwegen zijn opgelopen, waarop bondsvoorzitter Pedro Proença zijn reisplannen wijzigde om zich bij de A-selectie te voegen en spoedoverleg te voeren om de situatie te de-escaleren.

Proença was aanvankelijk van plan om woensdag een wedstrijd van Portugal Onder-21 tegen Gibraltar te bezoeken, maar koos er volgens Correio da Manhã voor om naar de nationale ploeg af te reizen om 'op dit moment dicht bij het team te zijn'.

De Portugese voetbalbond bevestigde dat Proença bij de selectie aanwezig is, maar gaf verder geen inhoudelijke details over eventuele gesprekken tussen de voorzitter, Ronaldo en Jesus.

Ronaldo kwam sinds zijn debuut in 2003 tot 234 interlands en 146 doelpunten voor Portugal. Vorige week begon hij nog in de basis tijdens de 1-0 zege op Wales, waarna hij in de 67ste minuut werd gewisseld.

Jesus had voor het duel met Noorwegen al aangegeven dat hij voorzichtig wilde omgaan met de belasting van Ronaldo. Portugal speelt tijdens deze interlandperiode vier wedstrijden in elf dagen. Donderdag wacht in Kopenhagen de ontmoeting met Denemarken. Portugal staat na twee duels met zes punten bovenaan in groep A4 van de Nations League, drie punten voor Denemarken en Noorwegen.